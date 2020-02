"Wymarzona miłość" odcinek 129. Pierwsza szczera rozmowa Sanem i Cana. Emre ma romans?! [STRESZCZENIE ODCINKA]

W 129. odcinku "Wymarzonej miłości" Sanem i Can w końcu zaczynają się przed sobą otwierać i szczerze rozmawiają. Mevkibe i Nihat podejrzewają, że Emre ma romans. Sprawdź, co się wydarzy w 129. odcinku "Rannego ptaszka".

"Wymarzona miłość" odcinek 129. w środę, 19.02.2020 o godz. 10:00 w TVP3! - sprawdź program tv

Can (Can Yaman) w przypływie emocji znów chciał wyjechać. Kiedy jednak wsiadł do łodzi, uświadomił sobie, że nie może odejść. Pod pretekstem zepsutej łodzi, wrócił. Sanem (Demet Özdemir) została nominowana do nagrdoy dla najlepszego pisarze. Aziz (Ahmet Somers) wykorzystał swoje znajomości, aby zaangażować Fikri Harikę w ten projekt, a to pozwoli Sanem i Canowi znów zbliżyć się do siebie.

W 129. odcinku "Wymarzonej miłości" Can wprowadza się do domu, który znajduje się w sąsiedztwie Sanem. Divit rozpoczyna remont, ponieważ chata jest w złym stanie. Mevkibe (Özlem Tokaslan) postanawia sprawdzić, czy Sanem trzyma z Canem odpowiedni dystans. Kobieta przygotowuje jedzenie, które zawozi córce. Yigit (Utku Ateş) cały czas uspokaja kobietę i podkreśla, że niemal non stop towarzyszy Sanem i przy nim nic jej nie grozi. Kiedy Mevkibe odjeżdża, Sanem zanosi jedzenie Canowi.

Aziz zwołuje zebranie Fikri Hariki i ogłasza swój plan na kampanię. W końcu mężczyzna zdradza, że zdjęcia Sanem powinien zrobić Can. Żadne z nich nie jest przekonane do tego pomysłu, ale po namowach i argumentach pozostałych, zgadzają się. Ygit jest wściekły, że nie może kontrolować całej tej sytuacji.

Aziz odwiedza Humę (İpek Tenolcay). Kobieta nie może zapanować nad emocjami, kiedy ich rozmowa schodzi na Sanem. Huma zaczyna obwiniać Aydin o wszystko i próbuje przekonać byłego męża, aby wyniósł się z posiadłości Sanem i zabrał stamtąd Cana. Aziz wyznaje, że nie ma zamiaru niczego zmieniać i zrobi wszystko, aby jego synowie byli szczęśliwi.

Mevkibe i Nihat (Berat Yenilmez) od kilku dni przyglądają się Emremu i jego dziwnemu zachowaniu. Mężczyzna cały czas z kimś rozmawia przez telefon, pisze SMS-y i uśmiecha się. Mevkibe podsłuchuje jedną z rozmów i słyszy, jak jej zięć mówi, że się zakochał! Czy Emre ma romans?

Wieczorem Can widzi, jak Sanem łyka na pomoście tabletki. Mężczyzna nie może patrzeć, jak jego ukochana musi brać leki przez niego. Kiedy podchodzi do niej, zaczynają spokojnie rozmawiać. Divit w końcu przeprasza Sanem. Para pierwszy raz szczerze ze sobą rozmawia i mimo że padają gorzkie słowa, to rozmowa jest dość spokojna i pełna emocji.