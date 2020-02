"Wymarzona miłość" odcinek 130. Yigit boi się, że Can ujawni prawdę o notatniku i podpala jego dom! [STRESZCZENIE ODCINKA]

W 130. odcinku "Wymarzonej miłości" Yigit obawia się, że prawda o notatniku Sanem wyjdzie na jaw! Mężczyzna w popłochu podpala dom Cana, żeby pozbyć się dowodów. Sprawdź, co się wydarzy w 130. odcinku "Rannego ptaszka".

"Wymarzona miłość" odcinek 130. w czwartek, 20.02.2020 o godz. 10:00 w TVP3! - sprawdź program tv

Sanem (Demet Özdemir) i Can (Can Yaman) powoli zaczynają rozmawiać ze sobą coraz spokojniej. Mimo że w każdym z nich nadal jest jeszcze wiele przykrych emocji i nie wierzą we wspólne szczęście, to oswoili się już ze swoją obecnością. Mevkibe (Özlem Tokaslan) i Nihat (Berat Yenilmez) są przekonani, że Emre (Birand Tunca) zdradza Leylę (Öznur Serçeler) i postanawiają udowodnić mu niewierność.

W 130. odcinku "Wymarzonej miłości" Aydinowie podsłuchują kolejną rozmowę Emregą. Kiedy słyszą, jak zięć umawia się z kimś, postanawiają go śledzić. W restauracji Emre spotyka się z kobietą. Para dużo się uśmiecha, a Emre głaszcze psa, którego jego towarzyszka trzyma na kolanach. Czarę goryczy przelewa moment, w którym Divit pokazuje kobiecie naszyjnik. Mevkibe wszystko nagrywa i chce jak najszybciej pokazać to córce. Kiedy rodzice pokazują Leyli dowody zdrady jej męża, do domu wraca Emre. Okazuje się, że na nagraniu jest ich dobra znajoma, od której chciał kupić psa na rocznicę ślubu. Jednak później doszedł do wniosku, że zwierzak nie jest najlepszym pomysłem na prezent. Naszyjnik, który pokazywał znajomej to prezent dla Leyli.

W posiadłości odbywa się sesja Sanem do książki. Mirhiban (Sevinç Erbulak) przygotowuje piękną scenerię. Ceycey (Anıl Çelik) powiedział Yigitowi (Utku Ateş), że zdjęcia odbędą się nad morzem, dzięki czemu mężczyzna pojawia się z opóźnieniem i nie psuje tak szybko atmosfery. Can robi Sanem kilka zdjęć z ukrycia, kiedy dziewczyna cieszy się piękną chwilą na huśtawce. Kiedy dochodzi jednak do właściwych zdjęć, wszyscy nieco się spinają.

W międzyczasie Can realizuje swój plan, jak udowodnić swoją niewinność w sprawie notatnika Sanem. Divit rozmawia przez telefon, sugerując, że ma nagranie z domku w górach, a robi to tak, żeby wszystko słyszał Yigit. Can ma oczywiście pusty dysk, ale jeśli Yigit ma coś na swoim sumieniu, to będzie próbował zniszczyć dysk.

Kiedy Can ma zrobić ostatnie zdjęcia Sanem, dochodzi do kłótni. Dziewczyna wykrzykuje mu w twarz, że nie może udawać, że pisze, bo nie jest w stanie pisać odkąd ją zostawił. Can prosi pozostałych, aby zostawili ich samych i wyznaje Sanem, że on przez ten czas nie zrobił też ani jednego zdjęcia.

Po sesji Emre i Can widzą, jak Yigit kręci się wokół chaty i próbuje się do niej dostać. Dla braci jest to wystarczający dowód winy Yigita. Wieczorem sytuacja wymyka się spod kontroli. Okazuje się, że chata, w której zatrzymał się Can płonie! Wszyscy biegną na miejsce, kiedy Can niespodziewanie wchodzi do płonącego domu. Zrozpaczona Sanem próbuje go zatrzymać, jednak pozostali powstrzymują ją.