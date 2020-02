"Wymarzona miłość" odcinek 131. Pożar zbliży Sanem i Cana do siebie? Huma pomoże Yigitowi? [STRESZCZENIE ODCINKA]

W 131. odcinku "Wymarzonej miłości" dramatyczne wydarzenia i tajemnice, które odkryli zbliżają ich do siebie. Huma pomoże Yigitowi w ukryciu prawdy o notatniku Sanem? Sprawdź, co się wydarzy w 131. odcinku "Rannego ptaszka".

"Wymarzona miłość" odcinek 131. w piątek, 21.02.2020

Can (Can Yaman) wymyślił sposób, jak dowiedzieć się, czy to Yigit (Utku Ateş) spalił notatnik Sanem (Demet Özdemir). Divit udawał, że ma nagranie z tamtego dnia. Zdesperowany Yigit, nie mogąc wykraść dysku, spalił chatę, w której zatrzymał się Can. Niespodziewanie podczas pożaru, Can wszedł do płonącego domu.

W 131. odcinku "Wymarzonej miłości" Can wychodzi z płonącej chaty. Sanem nie może uwierzyć, co Divit trzyma w ręku - to chusta, którą zabrał jej na początku ich znajomości. Aydin zaczyna rozumieć, że ukochany wcale nie zapomniał, ale nie potrafi się do tego przyznać.

Kiedy wszyscy wracają z pożaru, Huma (İpek Tenolcay) odzyskuje przytomność i nie może uwierzyć, że Aziz (Ahmet Somers) zszedł się z Mirhiban (Sevinç Erbulak). Między kobietami dochodzi do konfrontacji. Huma ostrzega rywalkę, że jej nienawiść nie minęła przez 30 lat. Mirhiban natomiast radzi kobiecie uważać, bo ona nie jest już tą samą dziewczyną, co dawno temu.

Sanem przygotowuje opatrunek Canowi, który poparzył sobie rękę. Po ostatnich wydarzeniach, napięcie między dawnymi narzeczonymi minęło. Atmosfera stała się przyjemniejsza, ale żadne z nich nie porusza ważnego dla nich tematu.

Huma wpada w szał, kiedy Yigit zdradza jej, co zrobił. Kobieta jest wściekła, ale obiecuje jakoś mu pomóc. Przyznaje, że ma znajomych w firmie, od której Can rzekomo ma nagranie i postara się zdobyć oryginał.

Huma wpada na kolejny pomysł, jak rozdzielić wszystkich potencjalnych kochanków i chce w ten plan zaangażować Mevkibe. Według kobiety, jeśli Aydinowie ściągną Sanem z rezydencji, wtedy Aziz stamtąd się wyniesie i nie będzie zbyt blisko Mirhiban. Jeśli Divit senior wyprowadzi się z rezydencji, to i Can nie będzie miał czego tam szukać i będzie z dala od Sanem. Mevkibe nie ma zamiaru angażować się w tę intrygę.

Can przygotowuje się do kolejnego planu, który ma zmusić Yigita do wyznania, że to on spalił notatnik Sanem.