"Wymarzona miłość" odcinek 132. Sanem i Can spędzają noc w lesie. Pogodzą się? Emre przyznaje się do braku pracu [STRESZCZENIE ODCINKA]

W 132. odcinku "Wymarzonej miłości" wszyscy wyruszają na poszukiwania Canera. Sanem i Can zostają w lesie, gdzie spędzają noc. Pogodzą się? Emre przyznaje się rodzicom Leyli do bezrobocia. Sprawdź, co się wydarzy w 132. odcinku "Rannego ptaszka".

"Wymarzona miłość" odcinek 132. w poniedziałek, 24.02.2020 o godz. 10:00 w TVP3! - sprawdź program tv

Od powrotu Cana (Can Yaman) wiele się wydarzyło, padło wiele gorzkich słów i zarzutów. Jednak wiele gestów i zdań ukrytych w wypowiedziach sprawiły, że Sanem (Demet Özdemir) i Divit zaczynają rozumieć, że nadal się kochają i nie zapomnieli o sobie. Mimo wszystko każde z nich boi się do tego przyznać i znów zaangażować w ten związek.

Pożar zbliży Sanem i Cana do siebie? Huma pomoże Yigitowi?Zobacz więcej

W 132. odcinku "Wymarzonej miłości" okazuje się, że mały Caner uciekł z domu. Jego matka jest przerażona, a wszyscy wyruszają na poszukiwania chłopca. Can przyznaje, że wie, dokąd kilkulatek mógł się udać, ponieważ wcześniej odbył z nim rozmowę na temat podróży. Wszyscy rozdzielają się na kilka grup, a jedną z nich ma być Sanem i Can, jednak dziewczyna proponuje, żeby poszli oddzielnie.

Deren (Tuğçe Kumral) i Bulut wyruszają razem do lasu. Wspólna wyprawa bardzo ich zbliża, mimo że oboje udają, że to niemożliwe, bo są z dwóch różnych światów. Na dodatek, kiedy wracają do posiadłości i słyszą, że chłopiec się znalazł, spontanicznie przytulają się do siebie. Czy tych dwoje połączy coś więcej?

Sanem i Can spotykają się w lesie i razem odnajdują chłopca. Odprowadzają go na skraj lasu do matki. Aydin ponownie proponuje, aby do domu wrócili osobno. Can jednak rusza krok w krok za Sanem, ponieważ wie, że ona sama zgubi się w lesie. Dziewczyna chodzi i zbiera pachnące kwiaty aż w końcu jakieś hałasy sprawiają, że jest przekonana, że zbliża się niedźwiedź. Aydin chwyta wielką gałąź i uderza czyhające na nią zwierze. Okazuje się, że to był Can! Divit udaje nieprzytomnego i pozwala, aby Sanem zajęła się nim. W końcu zapada decyzja, że spędzą noc w lesie. Rozpalają ognisko, które przypomina im ostatnie wydarzenia sprzed rozstania.

Can Yaman pozuje w wojsku z mamą. Podobny? Jak prezentuje się w mundurze i nowej fryzurze?Zobacz więcej

Sanem pyta Cana, czemu znów pojawił się w jej życiu i prosi go, żeby więcej jej nie ranił i lepiej trzymał się z daleka. Divit wyznaje, że jeśli tego chce, to będzie trzymał dystans, ale chce, żeby wiedziała, że nie spalił jej pamiętnika. Mężczyzna mówi, że wie, jak wiele dla niej znaczył ten notatnik, w którym zapisywała wszystkie swoje wspomnienia i marzenia. Oburzona Sanem stwierdza, że Can mówi o książce, której nawet nie przeczytał. Kiedy dziewczyna zasypia, Can cytuje fragment jej książki i na koniec wyznaje, że rzeczywiście nie przeczytał jej książki, a każdą stronę pochłonął już setki razy. Sanem wszystko słyszy i czuje ogromną ulgę.

W międzyczasie Mevkibe (Özlem Tokaslan) i Nihat (Berat Yenilmez) postanawiają kupić Emremu (Birand Tunca) prezent w ramach przeprosin za podejrzewanie go o zdradę. Jadą do biurowca, w którym rzekomo ma pracować ich zięć. Emre akurat był tam na rozmowie i spotyka teściów pod budynkiem. Ku jego niezadowoleniu Aydinowie naciskają, aby zaprosił ich na herbatę do biura. Emre wykorzystuje jeden wolny gabinet i udaje, że to jest jego miejsce pracy. Niestety niespodziewanie pojawia się tam właścicielka gabinetu. Emre w końcu wyznaje teściom prawdę o swojej pracy.

Kiedy ostatni odcinek? Jak kończy się "Ranny ptaszek"?Zobacz więcej

Yigit (Utku Ateş) wieczorem szuka Sanem. Jest wściekły, kiedy słyszy, że dziewczyna wciąż jest z Canem w lesie. Aziz dolewa oliwy do ognia mówiąc, że z Canem nic jej nie grozi, a widocznie oboje mieli ochotę tak spędzić ten wieczór. Bulu stara się pocieszyć Yigita i doradza mu, aby w końcu wyznał Sanem swoje uczucia. Yigit obawia się, że Can pokaże Sanem nagrania z chatki w górach.