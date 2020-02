"Wymarzona miłość" odcinek 133. Yigit oświadcza się Sanem! Aydin powie "tak"? Co na to Can? [STRESZCZENIE ODCINKA]

W 133. odcinku "Wymarzonej miłości" następuje niespodziewany zwrot akcji. Yigit wykorzystuje sytuację i oświadcza się Sanem! Czy Aydin powie "tak"? Co na to Can? Sprawdź, co się wydarzy w 133. odcinku "Rannego ptaszka".

"Wymarzona miłość" odcinek 133. we wtorek, 25.02.2020 o godz. 10:00 w TVP3! - sprawdź program tv

Po zakończonych poszukiwaniach Cenera Sanem (Demet Özdemir) i Can (Can Yaman) spędzili noc w lesie. Pomimo dość nietypowej sytuacji, nikt nie przejmował się ich nieobecnością, licząc na to, że para w końcu się pogodzi. Jedynie Yigit (Utku Ateş) szalał z zazdrości i niepokoju, że Divit pokaże Sanem nagranie z monitoringu.

W 133. odcinku "Wymarzonej miłości" Sanem i Can rankiem wracają z lasu. Po drodze w ich głowach przewijają się wspomnienia z ich wcześniejszych leśnych eskapad. Kiedy pojawiają się w posiadłości, wszyscy czekają na nich zniecierpliwieni i z nadzieją na dobre informacje. Yigit bacznie ich obserwuje, próbując wywnioskować czy sytuacja między nimi się zmieniła i czy Sanem już zna prawdę. Can znów ostentacyjnie pokazuje dysk z "nagraniem" i informuje wszystkich, że musi załatwić coś ważnego.

Yigit podąża za nim i proponuje porozmawiać. Nie mówi wprost, że to on spalił notatnik Sanem, ale obaj doskonale to wiedzą. Can stawia sytuację jasno: albo Yigit sam się jej przyzna, albo Can jej to powie. W tym momencie zjawia się Sanem. Yigit wchodzi z nią do mieszkania, żeby porozmawiać i w tym momencie dostaje wiadomość od Humy (İpek Tenolcay), że wokół chatki nie ma żadnych kamer. Wydawca wykorzystuje tę sytuację i zamiast przyznać się Sanem do spalenia jej notatnika, oświadcza się jej! Aydin jest zaskoczona i tłumaczy mu, że są tylko przyjaciółmi. Zanim dziewczyna zdąża powiedzieć "nie", Yigit prosi, żeby przemyślała wszystko na spokojnie. Nagle cała sytuacja się zmienia. Sanem jest przekonana, że Can wiedział o oświadczynach Yigita i jest załamana, że pozwolił mu na to. Między Yigitem a Canem dochodzi do poważnej rozmowy, a Divit odgraża się, że Aydin prędzej czy później i tak pozna prawdę.

Emre (Birand Tunca) zaczyna pracę w sklepie Aydinów. Nihat (Berat Yenilmez) przekazuje zięciowi obowiązki, a Divit w typowy dla siebie sposób, robi to po swojemu. Aydinowi nie podoba się fakt, że mężczyzna poprzestawiał w sklepie wiele rzeczy i ma w planach sprowadzenie nowych luksusowych towarów.

Wieczorem Sanem zgodnie ze swoim rytuałem bierze tabletki na pomoście. Kiedy wraca, zauważa, że na pomost zmierza Can. Dziewczyna ukrywa się i obserwuje. Divit najwyraźniej na nią czeka, jednak Aydin nie ujawnia swojej obecności. W końcu oboje zasypiają - Can na pomoście, a Sanem ukryta za domkiem.

