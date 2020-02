"Wymarzona miłość" odcinek 134. Can wynajmuje detektywa, aby śledzić Yigita. Prawda w końcu wyjdzie na jaw? [STRESZCZENIE ODCINKA]

W 134. odcinku "Wymarzonej miłości" Can zatrudnia detektywa, który ma przekazać mu wszystkie informacje o Yigicie. Czy prawda o notatniku i jego "kalectwie" w końcu wyjdzie na jaw? Sprawdź, co się wydarzy w 134. odcinku "Rannego ptaszka".

"Wymarzona miłość" odcinek 134, w środę, 26.02.2020 o godz. 10:00 w TVP3! - sprawdź program tv

Yigit (Utku Ateş) w ostatniej chwili dowiedział się, że wokół chatki w górach nie ma kamer i zamiast przyznać się Sanem (Demet Özdemir) do spalenia jej notatnika, oświadczył się jej. Bardziej niż oświadczyny, dziewczynę zdenerwowała obojętność Cana (Can Yaman) na ten fakt. Divit postanowił za wszelką cenę udowodnić kłamstwa wydawcy.

W 134. odcinku "Wymarzonej miłości" Can budzi się nad ranem na pomoście. Divit, wracając do domu, zauważa śpiącą za domem Sanem i nie może oprzeć się temu widokowi. Kuca przy dziewczynie i czule gładzi ja po twarzy. Przerażona Sanem budzi się i udaje, że wcale nie czekała tam na niego i szybko ucieka.

Leyla (Öznur Serçeler) i Emre (Birand Tuca) chcą spędzić sam na sam pierwszy dzień od dawna. Kiedy informują rodziców, że nie zostaną na śniadaniu, bo muszą pomyśleć o swoim życiu, a Leyla nie czuje się najlepiej, Mevkibe (Özlem Tokaslan) i Nihat (Berat Yenilmez) podejrzewają, że niedługo zostaną dziadkami. Aydinowie nie posiadają się ze szczęścia. Kiedy Leyla i Emre mają już odjeżdżać, dzwonią do nich Sanem i Can, którzy natychmiast chcą porozmawiać. Melihat słyszy ich rozmowy i wnioskuje, że Can o świadczył się Sanem i natychmiast biegnie z tą informacją do Aydinów.

Can wynajmuje detektywa, który odnalazł go, kiedy wypłynął rok wcześniej. Divit prosi mężczyznę, aby dowiedział się wszystkiego o Yigicie. Czy prawda o wydawcy w końcu wyjdzie na jaw?

Huma wpada w szał, kiedy dowiaduje się, że Can o mały włos nie dowiedział się, że to ona poinformowała Yigita o braku kamer wokół chatki. Kobieta zaczyna panikować, że kiedy Can pozna prawdę o jej układzie z Yigitem, to będzie skończona.

Kiedy Sanem wraca do domu po spotkaniu z Leylą, spotyka Cana. Divit proponuje jej, że ją odwiezie. Podczas drogi dochodzi między nimi do kolejnej poważnej rozmowy. Sanem w końcu nie wytrzymuje kolejnego oskarżenia ze strony Cana, że mu nie ufała. Wściekła żąda, aby się zatrzymał i wysiada. Divit biegnie za nią i oboje wykrzykują sobie w twarz swoje uczucia. Kiedy Sanem nie wytrzymuje napięcia i niemal rzuca się z pięściami na Divita, ten ją chwyta i mocno do siebie przyciąga. Z romantycznego uścisku wyrywa ich dzwoniący telefon.

