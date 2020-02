"Wymarzona miłość" odcinek 135. Yigit organizuje romantyczne oświadczyny nad morzem. Czy Sanem tym razem powie "tak"? [STRESZCZENIE ODCINKA]

W 135. odcinku "Wymarzonej miłości" Yigit nie poddaje się i organizuje nad brzegiem morza romantyczną scenerię, w której ponownie prosi Sanem o rękę. Czy tym razem dziewczyna powie "tak"? Sprawdź, co się wydarzy w 135. odcinku "Rannego ptaszka".

"Wymarzona miłość" odcinek 135, w czwartek, 27.02.2020 o godz. 10:00 w TVP3! - sprawdź program tv

Sanem (Demet Özdemir) i Can (Can Yaman) stają się sobie coraz bliżsi i mimo że wciąż w nich siedzi uraza z przeszłości, to nie mogą żyć bez siebie. Na ich drodze nadal pojawiają się przeciwności. Jedną z przeszkód jest Yigit (Utku Ateş), który od wielu miesięcy okłamuje Sanem, a teraz oświadczył się jej.

W 135. odcinku "Wymarzonej miłości" Deren (Tuğçe Kumral) zwołuje spotkanie agencyjne. Nadszedł moment, żeby opatentować kremy Sanem i zakończyć nielegalny handel jednej z jej klientek. Podczas zebrania wszyscy wąchają perfumy stworzone przez Aydin i mają rozłożyć je na czynniki pierwsze i znaleźć dla nich nazwę. Kiedy Can wącha nadgarstek Sanem, wszystkie wspomnienia wracają do niego. Divit nie jest w stanie puścić ręki ukochanej.

Emre (Birand Tunca) cały dzień próbuje wręczyć Leyli Öznur Serçeler) pewną niespodziankę. Divit jest gotowy na powiększenie rodziny i chce zaproponować potomstwo ukochanej. Cały czas ktoś lub coś mu przerywa. W końcu podczas lekcji tanga Emre wyjmuje smoczek... Leyla jest szczęśliwa i przyznaje, że sama myśli o tym od jakiegoś czasu. Zgodnie jednak uznają, że muszą zadbać o własny dom, żeby móc wychowywać dziecko.

W posiadłości pojawia się Yigit, który przerywa zebranie agencji. Mężczyzna chce koniecznie porozmawiać z Sanem. W końcu umawiają się za godzinę nad brzegiem. Kiedy Sanem pojawia się nad morzem, widzi przygotowaną romantyczną scenerię. Yigit wyjmuje pierścionek i ponownie prosi Sanem o rękę, przyznając, że taka dziewczyna jak ona nie zasługuje na zaręczyny w pośpiechu. Aydin jest w szoku i próbuje mu powiedzieć, że do tego nie może dojść. Nagle przybiegają Ceycey (Anıl Çelik) i Muzaffer (Cihan Ercan), którzy odwracają ich uwagę i w końcu pozbywają się Yigita.

