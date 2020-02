"Wymarzona miłość" odcinek 136. Intryga Mirhiban zbliża Sanem i Cana. Aydin chce powstrzymać Divita przed kolejnym wyjazdem [STRESZCZENIE ODCINKA]

W 136. odcinku "Wymarzonej miłości" dzięki pomysłowi Mirhiban Sanem i Can zbliżają się do siebie coraz bardziej. Kiedy Aydin słyszy, że Divit chce znów wyjechać, od razu próbuje go powstrzymać. Uda się jej? Sprawdź, co się wydarzy w 136. odcinku "Rannego ptaszka".

"Wymarzona miłość" odcinek 136, w piątek, 28.02.2020 o godz. 10:00 w TVP3! - sprawdź program tv

Wszyscy w posiadłości dwoją się i troją, aby połączyć Sanem (Demet Özdemir) i Cana (Can Yaman). Ich kolejne pomysły, jak dawnych narzeczonych zbliżyć do siebie przynoszą małe efekty. Na dodatek wokół Aydin wciąż kręci się Yigit (Utku Ateş), który kolejny raz oświadczył się jej.

Yigit organizuje romantyczne oświadczyny nad morzem. Czy Sanem tym razem powie "tak"? Zobacz więcej

W 136. odcinku "Wymarzonej miłości" Mirhiban (Sevinç Erbulak) wpada na kolejny pomysł, jak sprawić, żeby Sanem i Can spędzili sam na sam trochę czasu. Wieczorem razem z Azizem (Ahmet Somers) prosi Aydin, aby zajęła się kilkumiesięcznym synkiem jej siostry. Oni mają bowiem zarezerwowany stolik w restauracji, a dziecko nie sprawia większych kłopotów. Mirhiban podłącza elektroniczną nianię, zostawia Sanem listę z ważnymi informacjami i udaje się nie na kolację, a do swojego domu. Tam czekają oczywiście Ceycey (Anıl Çelik), Muzaffer (Cihan Ercan) i Deren (Tuğçe Kumral), którzy będą podglądać, co wydarzy się u Sanem. Mirhiban dzwoni do Cana i prosi go, żeby przekazał Sanem jeszcze jedną ważną rzecz dotyczącą dziecka.

Ostatecznie Divit zostaje pomóc Sanem w opiece nad dzieckiem. Wspólne zajmowanie się niemowlakiem zbliża ich do siebie. Zapominają o dawnych problemach i odkrywają swoje nowe oblicze. Sanem jest zauroczona, kiedy maluch zasypia w ramionach Cana.

Can Yaman zapuszcza brodę i włosy. Znów zaczyna przypominać Cana z "Rannego ptaszka"?Zobacz więcej

Następnego dnia Yigit przyjeżdża po Sanem - mają jechać na spotkanie ze znanym pisarzem. Wydawca podsłuchuje rozmowę Cana i Aziza i słyszy jak syn żegna się z ojcem i zapewnia go, że przemyślał swoją decyzję. Divit znów chce wyjechać?!

W drodze na spotkanie Yigit znów porusza temat zaręczyn. Sanem zaczyna się denerwować i ponownie mu odmawia, a kiedy Yigit zarzuca jej, że to wszystko przez Cana, że przez ten rok ich relacje szły w dobrym kierunku, dziewczyna zapewnia go, że z jej strony była to zawsze przyjaźń. Wówczas wydawca wykrzykuje, że już raz Can ją zostawił i zostawi kolejny raz. Najpewniej już nie ma go w Stambule.

Sanem na wieść, że Can znów wyjeżdża, wybiega z samochodu i wraca do posiadłości. Biegnie na pomost i widzi, jak Can szykuje się do wypłynięcia w morze. Dziewczyna wbiega na jacht i mówi mu, że nie może wyjechać...

Czy uda się jej zatrzymać Divita?

Najpiękniejsze chwile Sanem i Cana. Romantyczne sceny z udziałem bohaterów "Rannego ptaszka"Zobacz więcej