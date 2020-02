"Wymarzona miłość" odcinek 137. Sanem i Can wypływają razem w morze i w końcu wszystko sobie wybaczają! [STRESZCZENIE ODCINKA]

W 137. odcinku "Wymarzonej miłości" Sanem i Can wypływają razem w morze i w końcu mają czas na poważną szczerą rozmowę. Para ostatecznie wybacza sobie błędy z przeszłości. Sprawdź, co się wydarzy w 137. odcinku "Rannego ptaszka".

"Wymarzona miłość" odcinek 137, w poniedziałek, 2.03.2020 o godz. 10:00 w TVP3! - sprawdź program tv

Sanem (Demet Özdemir) usłyszała od Ygita (Utku Ateş), że Can (Can Yaman) znów wyjeżdża. Dziewczyna natychmiast pobiegła na pomost, żeby zatrzymać Divita i w ostatniej chwili wbiegła na jego łódź.

W 137. odcinku "Wymarzonej miłości" Sanem wbiega na łódź Cana i krzyczy, że nie może znów wyjechać. San ze spokojem uruchamia jacht i wypływa w morze, a kiedy dziewczyna wypytuje, co on robi, odpowiada jej, że w takim razie ona płynie z nim. Aydin próbuje zmusić Divita do powrotu na brzeg, jednak mężczyzna nie słucha jej.

Yigit jest wściekły z takiego obrotu spraw. Rozemocjonowany dzwoni do Humy (İpek Tenolcay) i mówi jej, że musi pozbyć się Cana z tak bliskiego otoczenia Sanem. Na dodatek, kiedy wydawca przyjeżdża do posiadłości i dowiaduje się, że Sanem jest teraz najprawdopodobniej z Canem, wpada na kolejną intrygę. Mężczyzna idzie do właściciela sklepu, w którym sprzedawane były kremy Sanem i namawia go, aby nasłał policję na Sanem i jej współpracowników. Funkcjonariusze aresztują Deren (Tuğçe Kumral), Ceyceya (Anıl Çelik), Muzaffera (Cihan Ercan) i Deniz (Başak Gümülcinelioğlu). Policja przyjeżdża także po Mirhiban (Sevinç Erbulak) w celu złożenia wyjaśnień.

W tym czasie Sanem i Can dryfują na morzu. Aydin porzuciła próbę ucieczki i poddała się chwilom spędzanym na łodzi. W końcu Sanem i Can odbywają szczerą rozmowę. Dziewczyna przyznaje, że teraz, po tych kilku chwilach na jachcie, zaczęła rozumieć miłość Divita do wolności i prosi go, aby wybaczył jej, że próbowała go zmienić. Can natomiast przeprasza Sanem, że to on próbował ją zmienić, ale była ona jedyną osobą, która potrafiła zatrzymać go na miejscu. Wszystko wskazuje na to, że para wybaczyła sobie błędy przeszłości. Po tej rozmowie Can przyznaje, że mogą wrócić na ląd. Okazuje się jednak, że nie jadą na brzeg, przy którym mieszka Sanem. Divit jedzie do portu, gdzie... sprzedaje swoją łódź. Mężczyzna wyznaje Sanem, że nie zamierza teraz nigdzie wyjeżdżać.

Na komisariacie pojawia się elegancko ubrany Bulut i przedstawia się jako prawnik aresztowanych. Mężczyzna przedstawia policji dokumenty poświadczające, że to Sanem ma patent na skradzione kremy oraz pozwolenie na produkcję ich w posiadłości. W tej sytuacji wszyscy wychodzą na wolność.