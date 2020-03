"Wymarzona miłość" odcinek 138. Sanem i Can zostają partnerami w firmie! Divit dowiaduje się o pierścionku zaręczynowym Sanem [STRESZCZENIE ODCINKA]

W 138. odcinku "Wymarzonej miłości" wszyscy starają się sformalizować produkcję kremów Sanem, jednak na wiele rzeczy zaczyna brakować funduszy. Kiedy Can proponuje swoje pieniądze ze sprzedaży łodzi, Aydin proponuje, żeby zostali partnerami. Sprawdź, co się wydarzy w 138. odcinku "Rannego ptaszka".

Sanem (Demet Özdemir) i Can (Can Yaman) spędzili kilka godzin razem na morzu i dzięki temu w końcu szczerze ze soba porozmawiali. Atmosfera między nimi ewidentnie oczyściła się i mimo że oficjalnie przyznają, że nie mogą być razem, to bez siebie nie są w stanie żyć. Odżywające uczucie próbuje wszelkimi sposobami zepsuć Yigit (Utku Ateş), który nakłonił Cemara, aby ten zasłał policję do posiadłości.

W 138. odcinku "Wymarzonej miłości" Sanem dowiaduje się o tym, co zaszło w posiadłości podczas ich nieobecności. Dziewczyna jest zmartwiona, ale wszyscy postanawiają wziąć się do pracy i załatwić jeszcze szybciej wszystkie formalności związane z produkcją kremów i założeniem działalności. Can wykorzystuje swoje znajomości.

Emre (Birand Tunca) sprzedaje swoje auto. Kiedy jest w salonie luksusowych samochodów, słyszy, że szukają tam sprzedawcy. Divit spontanicznie podchodzi do mężczyzny i jego synka, którzy właśnie weszli do salonu i namawia ich na kupno samochodu. Emre oferuje siebie na stanowisko sprzedawcy i... dostaje tę pracę. Najbliżsi Emrego cieszą się, że mężczyzna w końcu znalazł pracę, ale nikt nie jest przekonany, czy rzeczywiście powinien pracować na takim stanowisku.

W posiadłości trwają prace agencji nad firmą Sanem. Niespodziewanie pojawia się tam kilku mężczyzn nasłanych przez Cemara i zaczynają grozić wszystkim. Kiedy jeden z osiłków zbliża się do Sanem, niespodziewanie pojawia się za nim Can i unieruchamia go. Dochodzi do bójki, w wyniku której nasłani przez konkurencję panowie uciekają z posiadłości.

Detektyw dzwoni do Cana z informacją, że Yiigit nie zajmuje się żadnym innym pisarzem, tylko Sanem, a kobieta z którą się spotkał to Huma! Wściekły Divit jedzie do matki i żąda wyjaśnień. Kobieta panikuje, ale szybko wymyśla zgrabną wymówkę.

Pracownicy Fikri Hariki omawiają kolejne szczegóły dotyczące firmy Sanem. Nagle okazuje się, że na wiele spraw brakuje funduszy. Wówczas Can oferuje pieniądze ze sprzedaży łodzi. Sanem nie chce ich przyjąć, ale ostatecznie proponuje Divitowi, aby zostali partnerami! Czy wspólny biznes zbliży ich jeszcze bardziej?

Wieczorem wszyscy świętują wspólny sukces. Atmosfera jest wspaniała, a Sanem pierwszy raz od roku szczerze się śmieje. Leyla mówi o tym Canowi i pyta, czy zmierza znów wyjechać. Divit obiecuje, że nigdzie się stąd nie ruszy.

Po imprezie Sanem zasupia w hamaku. Kiedy Can chce ją przykryć zauważa pierścionek zaręczynowy zawieszony na łańcuszku na jej szyi.