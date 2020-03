"Wymarzona miłość" odcinek 139. Can wykrada Sanem naszyjnik z pierścionkiem. Zmusi ją w ten sposób do wyznania miłości? [STRESZCZENIE ODCINKA]

Ola (gość)

dokładnie, zgadzam się z Panią Bożeną. TVP jeszcze powiedziało, że wszystko zostało ucięte tak aby stworzyło logiczną całość więc wypadałoby chociaż pokazać ślub a tu wychodzi na to, że serial zakończy się po prostu tym, że się pogodzą i co dalej to mamy sobie sami dopowiedzieć. Swoją drogą na tym programie i tak nie leci nic ciekawego więc mogli po prostu przedłużyć odcinki i wtedy wszystko by się zmieściło. Poza tym uważam, że wykupowanie serialu i przycinanie go jest chyba nie na miejscu. Przycinać i wybierać fragmenty z można w swoich własnych produkcjach a nie cudzych. Miały być 153 odcinki więc zostało tylko 14 do końca, wstyd TVP. Po prostu wstyd, zero szacunku do widza.

03.03.2020 09:56