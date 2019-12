"Wymarzona miłość" odcinek 89. Zaręczyny Leyli i Osmana! Co zrobi Emre? Fabri wypuszcza pefumy! Can pozna prawdę? [STRESZCZENIE ODCINKA]

W 89. odcinku "Wymarzonej miłości" dochodzi do zaręczyn Leyli i Osmana. Emre postanawia walczyć o ukochaną! Czy mu się uda? Fabri wypuszcza perfumy i reklamuje je ukradzionym sloganem. Czy Can pozna prawdę? Sprawdź, co się wydarzy w 89. odcinku "Rannego ptaszka".

"Wymarzona miłość" odcinek 89. w czwartek, 19.12.2019 o godz. 10:00 w TVP3! - sprawdź program tv

Leyla (Öznur Serçeler zgodziła się zostać żoną Osmana (Ali Yağcı). Teraz para musi oficjalnie zaręczyć się w towarzystwie swoich rodzin. Fabri (Özgür Özberk) przygotowuje się do wypuszczenia ukradzionej kampanii.

Zaręczyny Leyli i Osmana

W 89. odcinku "Wymarzonej miłości" wszyscy przygotowują się do zaręczyn Leyli i Osmana. Mężczyzna razem z Ayhan (Ceren Taşçı) wybierają Melihat (Ferdi Baycu Güler) jako osobę, która może oddać Osmana w ręce Leyli. Sanem (Demet Özdemir) zaprasza Cana (Can Yaman) na tę uroczystość. Mężczyzna odwołuje swoje plany i postanawia pojawić się u Aydinów. Divit chce też powiedzieć Emre (Birand Tunca) o zaręczynach Leyli, jednak nie może się do niego dodzwonić.

W domu Aydinów panuje napięta atmosfera. W końcu dochodzi do ceremonii zaręczyn Leyli i Osmana i emocje opadają. W międzyczasie do domu wraca Emre i dowiaduje się od Humy (İpek Tenolcay), że jego ukochana planuje wyjść za mąż. Divit postanawia działać i pędzi do Aydinów. Emre jednak się spóźnia, a Leyla nadal traktuje go chłodno. Sytuacje stara się opanowć Can, który wraca z bratem.

Fabri wypuszcza perfumy

Następnego dnia w agencji wszyscy widzą reklamy nowych perfum Fabriego opatrzone hasłem skradzionym z Fikri Hariki. Pracownicy wpadają w panikę, a na domiar złego do Cana przychodzi zaproszenie na oficjalną prezentację zapachu. Do koperty dołączona jest próbka perfum - na ten widok Sanem zamiera... Kiedy Can wącha perfumy, okazuje się, że w fiolce znajduje się zupełnie inny zapach. Aydin może odetchnąć z ulgą. Can nakazuje odnaleźć Aylin (Sevcan Yaşar), która jako jedyna mogła dopuścić się sprzedania kampanii Fabriemu.

W agencji pojawia się wściekły i zhańbiony MacKeenan. Mężczyzna pociąga do odpowiedzialności agencję i informuje, że od tej pory będą rozmawiać przez prawników. Can nie przejmuje się stratami materialnymi. Bardziej bolą go straty moralne. Do gabinetu przychodzi Deren (Tuğçe Kumral), która przyznaje, że na monitoringu widać, jak Aylin kopiuje pliki z komputera Sanem. Kobieta przyznaje się też, że pokazała jej ostateczną wersję kampanii... Can wpada w szał i zwalnia Deren!