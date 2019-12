"Wymarzona miłość" odcinek 90. Huma wyswata Cana z Polin? Sanem przygotuje nową kampanię dla Red Mode? [STRESZCZENIE ODCINKA]

W 90. odcinku "Wymarzonej miłości" Huma kontaktuje się z Polin i chce znów wyswatać ją z Canem. Sanem postanawia przygotować nową kampanię dla Red Mode. Sprawdź, co się wydarzy w 90. odcinku "Rannego ptaszka".

"Wymarzona miłość" odcinek 90. w piątek, 20.12.2019 o godz. 10:00 w TVP3! - sprawdź program tv

Fabri (Özgür Özberk) wypuścił na rynek nowe perfumy z kampanią skradzioną z Fikri Hariki i tym samym wywrócił pracę w agencji do góry nogami. MacKeenan zrezygnował z dalszej współpracy z firmą Divita, a Deren (Tuğçe Kumral) zostaje zwolniona za to, że pokazała gotową kampanię Aylin (Sevcan Yaşar).

Zaręczyny Leyli i Osmana! Co zrobi Emre? Fabri wypuszcza pefumy! Can pozna prawdę?Zobacz więcej

W 90. odcinku "Wymarzonej miłości" Can (Can Yaman) i Sanem (Demet Özdemir) wychodzą z agencji. Divit chce być sam, ale ukochana upiera się, że nie zostawi go w takim momencie. Aydin jest zdeterminowana, żeby przyznać się Canowi do wszystkiego, jednak, kiedy Can mówi, że już ma dość wszystkiego a Sanem jest jedyną rzeczą, która trzyma go na miejscu, dziewczyna nie ma odwagi na wyznanie mu prawdy.

Huma spotyka się z Polin

Huma (İpek Tenolcay) nie poddaje się i umawia się na spotkanie z Polin (Kimya Gökçe Aytaç)! Matka Divita namawia kobietę, aby nie traciła nadziei w kwestii Cana. Już ona się postara, żeby syn do niej wrócił.

Policja interweniowała po przylocie Cana Yamana do Hiszpanii! Fani "Rannego ptaszka" oszaleli!Zobacz więcej

Leyla dowiaduje się, że Emre nie jest z Aylin

Leyla (Öznur Serçeler rozmawia z Emre (Birand Tunca) o sytuacji w agencji. Przypadkiem rozmowa zahacza o jego związek z Aylin. Divit jest zaskoczony, co insynuuje Aydin. Leyla wyznaje mu, że Aylin powiedziała jej o wszystkim. Emre natychmiast dementuje te informacje i zdradza Leyli, że niejednokrotnie mówił Aylin, że nie chce mieć z nią już nic wspólnego.

Sanem przygotowuje nową kampanię dla Red Mode

Ceycey (Anıl Çelik) wynajmuje mieszkanie w dzielnicy Sanem. Razem z Ayhan (Ceren Taşçı) i Muzafferem (Cihan Ercan) przenosi swoje rzeczy do nowego lokum. Po zakończonej przeprowadzce, Sanem namawia przyjaciela, aby pomógł jej przygotować nową kampanię dla Red Mode, a wszystko to w tajemnicy przed Canem. Aydin chce także namówić do współpracy Deren! Czy jej się to uda? Czy Sanem kolejny raz uratuje agencję? A może znów pogrąży ją jeszcze bardziej?