"Wymarzona miłość" odcinek 91. Sanem i Deren z zespołem przygotowują nową kampanię. Czy Can ją zaakceptuje? [STRESZCZENIE ODCINKA]

W 91. odcinku "Wymarzonej miłości" Deren zgadza się pomóc Sanem w przygotowaniu nowej kampanii dla Red Mode. Jak Can zareaguje na nowy projekt? Sprawdź, co się wydarzy w 91. odcinku "Rannego ptaszka".

"Wymarzona miłość" odcinek 91, w piątek, 19.12.2019 o godz. 10:00 w TVP3!

Sanem (Demet Özdemir) chciała przyznać się Canowi (Can Yaman) do oddania zapachu Fabriemu (Özgür Özberk), jednak ostatnie wydarzenia i stan psychiczny Divita sprawiły, że dziewczyna zrezygnowała. Sanem postanowiła jednak przygotować nowy projekt dla MacKeenana.

W 91. odcinku "Wymarzonej miłości" Sanem dzwoni do Deren (Tuğçe Kumral) i prosi o pomoc w przygotowaniu nowej kampanii. Kobiecie podoba się ten pomysł i bez dłuższego namysłu zgadza się. Aydin dzwoni też do właściciela Red Mode i prosi o ostatnią szansę. MacKeenan zgadza się i daje jej 24 godziny na przygotowanie nowego projektu.

Cały zespół kreatywny spotyka się w domu Aydinów i prężnie pracuje nad kampanią. Wciąż są jednak problemy ze znalezieniem nowego hasła. W końcu pojawia się Muzaffer (Cihan Ercan), który zachęca wszystkich do tańca. Hałasy budzą Mevkibe (Özlem Tokaslan) i Nihata (Berat Yenilmez), którzy dołączają do imprezy. Niespodziewanie historia ojca Sanem inspiruje ich do znalezienia hasła dla Red Mode!

Deren przeprasza Sanem i przyznaje się do tego, że jej hasło było ukradzione, ale przez Aylin (Sevcan Yaşar). Deren mówi, że sama nie wie jak do tego doszło, że uwierzyła tej kobiecie.

Huma opowiada synom prawdziwą historię z przeszłości

Huma (İpek Tenolcay) chce zdobyć względne zaufanie Cana i postanawia opowiedzieć synom, co tak naprawdę wydarzyło się w ich dzieciństwie. Kobieta przyznaje, że rozstała się z ich ojcem, ponieważ ten zdradził ją ze swoją asystentką. Mężczyzna wściekł się, kiedy dowiedział się, że Huma ma zamiar odejść i nie chciał oddać jej synów. Ponieważ Emre (Birand Tunca) był malutki i potrzebował matki, udało się jej zabrać tylko jego. Can mimo wszystko nadal ma żal do matki.

Jak Can zareaguje na nową kampanię?

Następnego dnia, kiedy Can pojawia się w agencji, cały dział kreatywny czeka już na niego. Sanem zdradza mu, że przez noc przygotowali nowy projekt. Zaciekawiony Divit prosi o prezentację. Sanem i Deren przedstawiają swoją kampanię. Can jest zachwycony! Następnie jadą we trójkę do MacKeenana. Właściciel RedMode przyznaje, że nowy projekt podoba mu się bardziej niż pierwszy.

Polin zjawia się w agencji

Niespodziewanie w agencji zjawia się Polin (Kimya Gökçe Aytaç). Can przyjmuje ją dość chłodno i tłumaczy się nawałem obowiązków. Polin w końcu składa mu ofertę pracy w Londynie. Can mówi, że rozważy tę propozycję, ale doskonale wie, że jej nie przyjmie.