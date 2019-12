"Wymarzona miłość" odcinek 93. Sanem próbuje odzyskać Cana! Huma pomaga Polin w zdobyciu Divita [STRESZCZENIE ODCINKA]

W 93. odcinku "Wymarzonej miłości" Sanem próbuje odzyskać Cana, jednak ten pozostajeobojętny na jej względy. Huma dalej knuje z Polin i postanawia wykorzystać kłótnię Cana i Sanem. Sprawdź, co się wydarzy w 93. odcinku "Rannego ptaszka".

"Wymarzona miłość" odcinek 93. w piątek, 27.12.2019 o godz. 10:00 w TVP3! - sprawdź program tv

Can (Can Yaman) dowiedział się, że Sanem (Demet Özdemir) oddała swój zapach Fabriemu (Özgür Özberk). Mimo że wygląda na to, że formalnie ta sprawa została już załatwiona, to Divit i tak nie mógł się z tym pogodzić i rozstał się z Aydin.

W 93. odcinku "Wymarzonej miłości" Leyla (Öznur Serçeler) dowiaduje się o rozstaniu i pociesza siostrę. Dziewczyna namawia także Sanem, by nie traciła nadziei i walczyła o ukochanego.

Huma znów spotyka się z Polen

Następnego poranka Huma (İpek Tenolcay) spotyka się na śniadaniu z Polen (Kimya Gökçe Aytaç). Panie nie posiadają się z radości po ostatniej kłótni Sanem i Cana. Matka Divita jest przekonana, że muszą szybko działać, aby jej syn wrócił do dawnej miłości. Huma obiecuje Polen dalszą pomoc w odzyskaniu ukochanego.

Kiedy Sanem pojawia się w pracy, Ceycey (Anıl Çelik) od razu wyczuwa, że coś jest nie taj. Przyjaciółka zdradza mu, że rozstała się z Canem. Ceycey nie może w to uwierzyć, ale tłumaczy jej, że nie powinna się poddawać.

Leyla prosi Emre (Birand Tunca) o pomoc w ratowaniu związku Sanem i Cana. Divit zgadza się i również twierdzi, że ta para nie może się rozstać. Przy okazji szczerej rozmowy, Emre pyta Leylę, czy zaręczyła się z Osmanem (Ali Yağcı) tylko dlatego, że myślała, że on jest z Aylin (Sevcan Yaşar). Leyla zaprzecza.

Can ignoruje Sanem

Kiedy do agencji przychodzi Can, Sanem próbuje zwrócić na siebie jego uwagę. Jednak Divit rozmawia z nią jak z każdym innym pracownikiem. W końcu Sanem idzie do jego gabinety pod pretekstem poprawek w tekście. Aydin uwodzi Cana, a jemu trudno jest się skoncentrować, a wtedy w gabinecie pojawia się Polen... Kobieta namawia Divita na skorzystanie z jej oferty. Can zdecydowanie myśli i wyjeździe, ale nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji.

Mevkibe i Muzaffer otwierają sklep

Mevkibe (Özlem Tokaslan) i Nihat (Berat Yenilmez) nadal nie mogą dojść do porozumienia. Kobieta otwiera z Muzafferem (Cihan Ercan) sklep z organiczną żywnością. Aysun (Asuman Çakır) kolejny raz jest wściekła na syna i wygania go z domu.

Leyla i Emre pomagają Sanem odzyskać Cana

Emre dowiaduje się, że Can ma zamiar odpocząć w przytulnym hotelu. Od razu mówi o tym Leyli i postanawiają wysłać tam także Sanem. Dziewczyna jest zachwycona tym pomysłem i już szuka wymówki dla rodziców. Sanem początkowo nie chce się na to zgodzić, ale wieczorem Leyla przekonuje ją do tego.