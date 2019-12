"Wymarzona miłość" odcinek 95. Can chce skorzystać z oferty Polin. Zrozpaczona Sanem wpada pod samochód! [STRESZCZENIE ODCINKA]

W 95. odcinku "Wymarzonej miłości" Can decyduje się skorzystać z oferty Polin. Zrozpaczona Sanem rezygnuje z pracy i... wpada pod samochód. Co z nią będzie? Sprawdź, co się wydarzy w 95. odcinku "Rannego ptaszka".

Can (Can Yaman) po ostatnich wydarzeniach postanowił zaszyć się w spokojnym hotelu, żeby wszystko sobie przemyśleć. Z pomocą Emre (Birand Tunca) i Leyli (Öznur Serçeler) Sanem (Demet Özdemir) jedzie za ukochanym. Podczas pobytu w hotelu para znów zbliża się do siebie.

Romantyczna kolacja Sanem i Cana

W 95. odcinku "Wymarzonej miłości" Sanem i Can udają się na kolację. W restauracji panuje romantyczna atmosfera, której para w końcu się poddaje. Trener namawia ich na taniec, jednak Divit nie ma specjalnie na to ochoty. W końcu, kiedy Sanem ma zatańczyć z trenerem, Can porywa ją do tańca. Para znów zbliża się do siebie, aż w pewnym momencie Can przerywa taniec i... odchodzi.

Sanem spędza noc z Canem

W nocy okazuje się, że w pokoju Sanem nie działa ogrzewanie. Kiedy dziewczyna idzie na recepcję z prośbą o przeniesienie, spotyka Cana. Divit proponuje jej nocleg w swoim pokoju. Aydin pierwotnie ma spać na leżance, ale ostatecznie Sanem i Can śpią w jednym łóżku.

Polin przyjeżdża do hotelu

Rano do pokoju Cana ktoś puka. Kiedy mężczyzna otwiera drzwi, stoi w nich Polin (Kimya Gökçe Aytaç). Kiedy Sanem słyszy znajomy głos, natychmiast pojawia się u boku Cana. Skonsternowana Polin, udaje jednak, że nie przejmuje jej widok wspólnego poranka tej pary.

Sanem i Polin zaczynają swoistą rywalizację o Cana. Polin namawia Divita na skorzystanie z jej propozycji. Mężczyzna ewidentnie wciąż jest w rozterce.

Can zostawia Sanem

Sanem i Can razem wracają do Stambułu. Kiedy dojeżdżają do agencji, Divit informuje ją, że nie wraca do pracy i skorzysta z oferty Polin. Sanem zalewa się łzami i wykrzykuje mu, że mimo że ma żal do matki, to w tej chwili zachowuje się tak jak ona i ucieka.

Sanem odchodzi z agencji

Zrozpaczona Aydin postanawia odejść z pracy. Dziewczyna nie jest w stanie przebywać w miejscu, które tak jej się kojarzy z ukochanym.

Po wyjściu z biura, Sanem spędza trochę czasu nad wodą. Kiedy zamyślona próbuje złapać taksówkę, zostaje potrącona przez samochód!

