"Wymarzona miłość" odcinek 96. Yigit otacza Sanem opieką. Can szaleje z zazdrości! Zmieni swoje plany? [STRESZCZENIE ODCINKA]

W 96. odcinku "Wymarzonej miłości" Yigit nie odstępuje Sanem na krok. Can dowiaduje się o wypadku i natychmiast przyjeżdża do szpitala. Divit szaleje z zazdrości na widok obcego mężczyzny obok Aydin. Sprawdź, co się wydarzy w 96. odcinku "Rannego ptaszka".

Po rozstaniu z Canem (Can Yaman) i po tym, jak mężczyzna zdecydował się wyjechać na Bałkany Sanem (Demet Özdemir) zrezygnowała z pracy w agencji. Zamyślona i zrozpaczona dziewczyna wpadła pod samochód próbując złapać taksówkę.

Sanem trafia do szpitala

W 96. odcinku "Wymarzonej miłości" Yigit (Utku Ateş) - mężczyzna, który potrącił Sanem odwozi ją do szpitala. Na miejscu Ygit cały czas towarzyszy Aydin i upewnia się, że wszystko jest w porządku. Sanem jest nieco skrępowana obecnością nowo poznanego mężczyzny. W końcu Aydin prosi, aby poinformować o wszystkim jej siostrę. Leyla (Öznur Serçeler) akurat rozmawia z Emre (Birand Tunca). Mężczyzna natychmiast oferuje jej transport do szpitala i dzwoni do Cana.

Can szaleje z zazdrości

Can natychmiast jedzie do szpitala. Kiedy wchodzi do sali, na której leży Sanem, nie zwraca uwagi na mężczyznę, który jest tam obecny. Zmartwiony i zdenerwowany Divit próbuje dowiedzieć się, czy wszystko jest w porządku. W jego rozmowę z Sanem wtrąca się Yigit, który zapewnia, że wszystkim się zajął. Kiedy Divit zauważa, że mężczyzna jest zbyt miły dla Aydin zaczyna szaleć z zazdrości.

Can nie pozwala Sanem odejść z agencji

Sanem opowiada o wszystkim Canowi. Kiedy ten słyszy, że Aydin odeszła z agencji, próbuje jej wyperswadować ten pomysł. Finalnie zatrzymuje ją na kolejne dwa tygodnie tłumacząc to warunkami w umowie i okresem wypowiedzenia.

Lekarz informuje, że wszystkie wyniki są prawidłowe i Sanem może wrócić do domu. Wszyscy trzej mężczyźni: Emre, Can i Yigit oferują, że podwiozą dziewczynę do domu. Sanem na złość Canowi decyduje się skorzystać z oferty Yigita. Kiedy dojeżdżają na dzielnicę Aydin, Ygit bierze numer telefonu do Sanem pod pretekstem informacji czy wszystko jest nadal w porządku.

Muzaffer podrywa Guliz

Guliz (Sibel Şişman) odwiedza Sanem. Z wizytą do Aydin przychodzą także Muzaffer (Cihan Ercan), Ayhan (Ceren Taşçı) i Osman (Ali Yağcı). Muzo jest coraz bardziej zauroczony dziewczyną. Po spotkaniu Muzaffer wyznaje Ceyceyowi (Anıl Çelik), że zakochał się w dziewczynie.

Huma zaprasza Polin na śniadanie

Huma (İpek Tenolcay) nadal próbuje zeswatać Cana z Polin (Kimya Gökçe Aytaç). Matka Divitów zaprasza dziewczynę na wspólne śniadanie. W trakcie rozmowy kobieta zaprasza także Polin na prezentację Red Mode, która ma się odbyć następnego dnia. Emre i Can widzą, co knuje ich matka, ale nie odmawiają obecności Polin na przyjęciu.