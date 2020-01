"Wymarzona miłość" odcinek 98. Romantyczny taniec Sanem i Cana podczas prezentacji RedMode! Yigit okazuje się bratem Polin! [STRESZCZENIE ODCINKA]

W 98. odcinku "Wymarzonej miłości" Sanem i Can tańczą na prezentacji RedMode i na oczach wszystkich przeżywają romantyczne chwile. Co na to Polin? Okazuje się, że Yigit jest bratem Polin! Sprawdź, co się wydarzy w 98. odcinku "Rannego ptaszka".

W agencji trwają przygotowania do prezentacji dla RedMode. Can (Can Yaman nie oszczędza Sanem (Demet Özdemir) w ostatnich dniach jej pracy w Fikri Harika i robi wszystko, aby nie dopuścić do jej współpracy z Yigitem (Utku Ateş).

Uroczysta prezentacja dla RedMode

W 98. odcinku "Wymarzonej miłości" odbywa się przyjęcie z uroczystą prezentacją RedMode. Sanem powtarza razem z Deren (Tuğçe Kumral) swoje wystąpienie, jednak kiedy na sali pojawia się Can w towarzystwie Polin (Kimya Gökçe Aytaç) traci nadzieję na cokolwiek. W końcu Aydin wyznaje Leyli (Öznur Serçeler), że zrezygnuje z wystąpienia i odda prezentację Deren, a ona tymczasem spróbuje trzymać się blisko Cana, żeby ten chociaż zapamiętał jej zapach i porozmawiał z nią przed rozstaniem. Całą rozmowę słyszy jednak Huma (İpek Tenolcay), która mówi o wszystkim Polin i poleca jej nie odstępować Cana na krok.

Romantyczny taniec Sanem i Cana

Podpuszczony przez matkę Divit nie zgadza się, aby Sanem rezygnowała z wystąpienia i ostatecznie prezentację prowadzą Aydin i Deren. Po wszystkim występuje gwiazda wieczoru. Sanem i Can podczas piosenki wymieniają ukradkowe spojrzenia, aż w końcu podchodzi do nich Emre (Birand Tunca), łączy ich ręce i "zmusza" do wspólnego tańca. Sanem i Can na oczach wszystkich gości przeżywają romantyczne chwile. Wściekła Polin wycofuje się, a Huma w końcu udaje, że mdleje, przez co Sanem nie udaje się porozmawiać z Canem.

Yigit jest bratem Polin!

Następnego dnia w agencji przy wejściu Sanem spotyka się z Canem, a po chwili dołącza do nich Yigit. Niespodziewanie w drzwiach agencji zjawia się też Polin i natychmiast zwraca się do Yigita. Ku zaskoczeniu Sanem i Cana, mężczyzna okazuje się bratem Polin!

