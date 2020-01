"Wymarzona miłość" odcinek 99. Polin wyda książkę kucharską w wyadwnictwie Yigita. Sanem jej w tym pomoże? [STRESZCZENIE ODCINKA]

W 99. odcinku "Wymarzonej miłości" Polin postanawia wydać książkę kucharską w wydawnictwie Yigita. Czy Sanem będzie musiała jej w tym pomóc? Sprawdź, co się wydarzy w 99. odcinku "Rannego ptaszka".

Sanem (Demet Özdemir) i Can (Can Yaman) niedługo skończą pracę w gaencji i zaczną nowy rozdział w swoim życiu. Aydin powoli przygotowuje się do przejścia do agencji Yigita (Utku Ateş), co doprowadza Divita do szału. Mężczyzna chce, aby Sanem została w Fikri Harika pomimo ich rozstania i jego wyjazdu.

W 99. odcinku "Wymarzonej miłości" Yigit prezentuje Sanem biuro. Dziewczyna jest zachwycona wystrojem i wybiera swoje nowe biurko, przy którym zacznie pracę już za kilkanaście dni. Mimo wszystko Aydin mówi mężczyźnie o swoich obawach. Ygit pociesza ją i przekonuje, że z takim doświadczeniem na pewno poradzi sobie w wydawnictwie. Mężczyzna zdobywa się na odwagę, żeby zadać Sanem osobiste pytanie. - Czy jest coś między tobą a Canem? - pyta. Aydin smutnieje, gdy słyszy to pytanie, ale odpowiada szczerze, że obecnie sytuacja jest skomplikowana.

Polin wyda książkę kucharską w wydawnictwie Yigita

Polin (Kimya Gökçe Aytaç) wyjaśnia Canowi, że nie powinien obawiać się o Sanem w wydawnictwie. Jej brat na pewno widzi w niej potencjał i dlatego zaproponował jej tę pracę. Te słowa jednak nie uspokajają Divita.

Polin odwiedza Yigita w jego biurze. Rodzeństwo wspomina stare dobre czasy aż w końcu mężczyzna proponuje siostrze, aby wydała u niego książkę kucharską, o której zawsze marzyła. Kobieta jest zaskoczona, że brat o tym pamiętał i przystaje na jego propozycję. Obydwoje postanawiają przygotować wszystko przed jej wyjazdem.

Huma pogrąży Sanem w oczach Cana?

Polin odwiedza Humę (İpek Tenolcay). Kobiety rozmawiają o najbliższych planach, wyjeździe Cana i... Sanem. Matka Divita zdradza Polin, że ma plan zaprzyjaźnić się z Mevkibe (Özlem Tokaslan) i dzięki temu poznać ciemną stronę Sanem, co pozwoli jej zupełnie zniechęcić jej syna do niej.

