"Wymarzona miłość". Ślub Sanem i Cana. Jak wyglądała piękna uroczystość bohaterów "Rannego ptaszka"?

"Wymarzona miłość" kończy się oczywiście ślubem Sanem i Cana. Jak wygląda ta uroczystość w "Rannym ptaszku"? Przypomnijmy, że widzowie w Polsce niestety nie zobaczą tych pięknych chwil, ponieważ TVP skasowało serial znacznie wcześniej.

Ślub Sanem i Cana w "Rannym ptaszku"

Historia Sanem (Demet Özdemir) i Cana (Can Yaman) z "Wymarzonej miłości" nie mogła zakończyć się inaczej niż ich ślubem. Po wielu przeciwnościach losu i osobom nieprzychylnym ich związkowi, para w końcu staje na ślubnym kobiercu.

Po wielkim rocznym rozstaniu para finalnie się zeszła, ale los znowu wystawił ich miłość na próbę. Doszło do nieszczęśliwego wypadku, w wyniku którego Can stracił pamięć. Zapomniał o Sanem i uczuciu do niej, ale pamiętał swój związek z Polin! Finalnie Divit zakochuje się od nowa w Aydin i wówczas odzyskuje pamięć. Can oświadcza się ponownie ukochanej, a potem dochodzi do oficjalnych zaręczyn z kwiatami i czekoladkami w domu rodzinnym Sanem.

Para pobiera się na brzegu morza i wypływa w podróż łodzią. Na ślubie Sanem i Cana obecni są tylko najbliżsi nowożeńców: Mevkibe. Nihat, Muzaffer, Deren, Ceycey, Melihat, Mirhiban oraz oczywiście Leyla i Emre, którzy są ich świadkami.

