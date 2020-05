"Wymarzona miłość". Startują zdjęcia do nowego serialu Cana Yamana! Kiedy premiera "Bay Yanlış"? O czym będzie?

Doskonałe informacje dla fanów Cana Yamana. Wkrótce wystartują zdjęcia do jego nowego serialu "Bay Yanlış" z Özge Gürel. O czym będzie produkcja i kiedy premiera?

Startują zdjęcia do "Bay Yanlış" z Canem Yamanem i Özge Gürel

Can Yaman może odetchnąć z ulgą. Po wielu kłopotach z nowym serialem, na które turecki aktor napotyka od początku roku zakończą się. Gold Film Company oficjalnie poinformowało o jak najszybszym rozpoczęciu zdjęć do "Bay Yanlış" ("Mr. Wrong"/"Pan fałszywy"). Co więcej premiera produkcji ma odbyć się w Turcji już za dwa miesiące!

W serialu występują także: Gürgen Öz, Fatma Toptaş, Sarpcan Köroğlu, Lale Başar, Cemre Gümeli, Serkay Tütüncü, Anıl Çelik, Feri Baycu Güler, Ece İrtem, Suat Sungur, Kimya Gökçe Aytaç and Taygun Sungar.

"Bay Yanlış" - o czym jest?

To romantyczna komedia opowiadająca historię Ozgura (Can Yaman) - właściciela baru. Mężczyzna prowadzi bogate acz puste życie i nie wierzy w miłość. Ezgi (Özge Gürel) nie ma szczęścia w miłości, ale postanawia za wszelką cenę znaleźć odpowiedniego partnera i wyjść za mąż. Ozgur widząc, jak nieporadna w swoich podrywach jest Ezgi postanawia jej pomóc i zostaje jej nauczycielem podrywu. Wkrótce Ozgur i Ezgi zostają sąsiadami i okazuje się, że miłość czeka na nich tam, gdzie zupełnie się jej nie spodziewają.

