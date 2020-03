"Wymarzona miłość". Tureckie seriale i filmy z Demet Özdemir, czyli Sanem z "Rannego ptaszka"! W czym jeszcze zagrała?

Demet Özdemir znana jest polskim widzom jako Sanem z serialu "Wymarzona miłość", czy też "Ranny ptaszek". Piękna turecka aktorka zagrała jednak także w innych serialach oraz filmach, które były bardzo popularne - nie tylko w Turcji. Oto produkcje, w których pojawia się Demet Özdemir!

Seriale i filmy z Demet Özdemir

Demet Özdemir mogliśmy niedawno oglądać w serialu "Wymarzona miłość", który pokazywany był najpierw w TVP2, a później w TVP3. Turecka produkcja, znana także jako "Ranny ptaszek" biła rekordy popularności, a jej duet z Canem Yamanem uznawany jest za jeden z najlepszych w telewizji.

Postać, w którą wcielała się Demet to Sanem Aydın - roztrzepana dziewczyna, marząca o karierze pisarki. Jej rodzice chcieli jednak, aby szybko wzięła ślub i prowadziła ustatkowane życie rodzinne. Dziewczyna nie chciała na to pozwolić, dlatego zatrudniła się w agencji reklamowej, w której pracowała także jej starsza siostra, Leyla (Öznur Serçeler. Tam poznała przystojnego Cana Divita (Can Yaman), z którym połączyło ją wielkie uczucie.

Serial "Wymarzona miłość" został zdjęty z anteny, ale warto wiedzieć, że urodzona w 1992 roku Demet Özdemir zagrała także w innych ciekawych produkcjach serialowych i filmowych. Jej pierwsza rola to Aylin w serialu "Sana Bir Sır Vereceğim". Później aktorka pojawiła się w znanym Polakom "Imperium miłości", a następnie w popularnym wśród fanów tureckich seriali "Zapachu truskawek". W 2019 roku rozpoczęła prace na planie nowej produkcji - "Evim". Wszystkie filmy i seriale z udziałem Demet Özdemir możecie zobaczyć w naszej galerii!

