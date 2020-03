"Wymarzona miłość". TVP nie pokaże pięknego finału "Rannego ptaszka". Widzowie oburzeni!

Ostatni odcinek "Wymarzonej miłości" zbliża się wielkimi krokami. Niestety w TVP "Ranny ptaszek" został mocno skrócony i polscy widzowie nie zobaczą pięknego ślubu Sanem i Cana. Fani serialu nie kryją swojego oburzenia.

TVP nie pokaże ślubu Sanem i Cana

Niedawno widzów "Wymarzonej miłości" zszokowała informacja, że w TVP zostanie wyemitowanych tylko 139 odcinków, gdzie turecki hit po skróceniu oryginalnych epizodów powinien mieć około 153. Fani "Rannego ptaszka" nie kryją swojego oburzenia w komentarzach i żądają wyemitowania całości serialu.

Co więcej, widzowie spekulowali, że w takim razie TVP wytnie część historii i wyemituje piękny finał "Wymarzonej miłości", w którym Sanem (Demet Özdemir) i Can (Can Yaman) biorą ślub. Niestety wszystko wskazuje na to, że historia w TVP nie będzie miała happy endu. Emisja serialu zakończy się po prostu w połowie akcji.

Zgodnie z opisem 139. odcinka na stronie TVP, "Ranny ptaszek" zakończy się mniej więcej w momencie, kiedy do posiadłości Sanem wtargną mężczyźni nasłani przez Canera.

W komentarzach w sieci widzowie wylewają swoją frustrację z powodu ucięcia "Wymarzonej miłości":

Zawsze uważałam tvp za du...ów!!! Aż tu nagle przypadkiem trafiłam na "Wymarzoną miłość" która jest boskim serialem. I znuwu tvp okazała się du...iem. I ponownie przestanę oglądać ich kanały. Robicie kpiny z widza a tak się chwalicie oglądalnością wszystkiego co pokazujecie. Gdybyście mieli taką oglądalność jak mówicie nie potrzebowalibyście dofinansowania.

Jestem bardzo oburzona takim zjawiskiem, że serial który przypadł do gustu nie tylko emerytom ale i młodzieży został skrócony o tyle odcinków ,bez żadnego zakończenia.Wstyd Panie Kurski,nie liczy się Pań z widzami a abonament się ściąga.Jedyny serial komediowy bez przemocy i chamstwa.Proszę o następne odcinki, miało ich być 153.

brawo ,brawo dla zarządu tv dali nam bonus w postaci skróconego seralu dla płacących abonament, takie jaja tylko w Polsce mają widza w głębokim poszanowaniu tylko na ramówce prezes chwalił sam siebie jak to ceni widza

