"Wyprawa po skarby z Bettany Hughes". Antyczne tajemnice z różnych zakątków świata. Nowa serial dokumentalna na kanale Polsat Viasat History

Mimo trwającej pandemii, profesor Bettany Hughes udało się uciec z epoki kwarantanny do czasów historycznych, by poszukać inspiracji i ukazać osiągnięcia minionych epok. Podróżowała, dokąd tylko mogła – odwiedziła między innymi kryjówkę Elżbiety II na Malcie, badała historię neandertalczyków mieszkających niegdyś na Gibraltarze, a w Grecji uczestniczyła w wykopaliskach w pałacu Aleksandra Wielkiego. Niezwykła seria historyczna „Wyprawa po skarby z Bettany Hughes” zadebiutuje na antenie Polsat Viasat History 10 kwietnia o 20:00.

"Wyprawa po skarby z Bettany Hughes" - premiera w niedzielę, 10 kwietnia, o godzinie 20:00 na kanale Polsat Viasat History

Olimpia: Igrzyska sportowe ku uciesze Zeusa i na koszt stu byków

W czasie pandemii Bettany miała niczym niezakłócony dostęp do miejsca narodzin igrzysk olimpijskich – greckiego miasta Olimpia. Przez trzy tysiące lat Olimpia była świętym miejscem arcyboga Zeusa, gdzie przez tysiąclecie, co cztery lata, odbywały się igrzyska sportowe na jego cześć. Podczas tych wydarzeń gromadziło się prawie 100 tysięcy osób pragnących zobaczyć startujących sportowców. Zawodnicy występowali zupełnie nadzy, by pokazać Zeusowi, jak ciężko trenowali. Stąd właśnie pochodzi słowo „gimnastyka” – od greckiego słowa gymnos, które oznacza „nagi”. Zwycięzców koronowano, a nadchodzący rok nazywano ich imieniem. Zawody były brutalne, często kończyły się kontuzjami, a nawet śmiercią. Ci, którzy przegrywali, byli okrutnie zawstydzani i gnębieni. W igrzyskach byli jeszcze inni przegrani: sto byków, które rytualnie zabijano i palono, by ich prochy mogły zostać ofiarowane Zeusowi.

Gibraltar: Odcisk stopy, który zmienił nasze wyobrażenie o neandertalczykach

Gibraltar, lub jak nazywają go miejscowi – Skała, ma powierzchnię zaledwie sześciu i pół kilometrów kwadratowych, jednak pełen jest przeróżnych skarbów. Jeden z nich całkowicie odmienił historię neandertalczyków. Na klifach Gibraltaru znajduje się prawie 200 jaskiń, w których od zarania dziejów schronienie znajdowało wielu neandertalczyków. Pierwszą czaszkę dorosłego przedstawiciela rodzaju Homo znaleziono tu w 1848 roku. Bettany Hughes twierdzi, że neandertalczyk powinien być tak naprawdę nazywany „kobietą gibraltarską”. Ludzie ci nie tylko żyli, aby przetrwać, ale także tworzyli przedmioty oraz coś, co dziś możemy nazwać sztuką. Świadczy o tym znalezisko ze Skały– kawałek kamienia ze starannymi rzeźbieniami, które mogą przedstawiać właściwie wszystko – od mapy jaskini po gwiazdozbiór, a nawet znak plemienny.

Malta: Jedna z największych innowacji w historii w jednym z najmniejszych krajów świata

Malta zajmuje powierzchnię niewiele ponad 300 kilometrów kwadratowych. Jest położona w samym sercu Morza Śródziemnego i dzięki temu odegrała znaczącą rolę w historii. W 1565 roku 40-tysięczna flota osmańska rozpoczęła szturm na wyspę bronioną przez zaledwie osiem tysięcy żołnierzy i 700 rycerzy z Jerozolimy. Doszło do tak krwawej bitwy, że nawet morze stało się czerwone. Obrońcy cudem odparli armię osmańską i przysięgli sobie, że nie mogą być już dłużej bezbronni. Zbudowali nowe, otoczone murami miasto na wpół zburzonej twierdzy Sant Angelo, a także stworzyli podziemny kompleks tuneli pod ulicami, który zapewniłby schronienie ludności na wypadek kolejnego oblężenia. Rycerze pomyśleli o wszystkim. Podziemne korytarze były higienicznie nieskazitelne, posiadały własny system cystern oraz magazyny żywności i wody. W razie ataku ludność mogłaby przebywać pod ziemią przez wiele miesięcy. Tunele zapewniałyby ochronę nie tylko przed wojnami, ale także przed epidemiami. Ten obiekt to zdecydowanie ewenement na skalę światową.

Kompleks pod twierdzą Sant Angelo jest jednym z największych cudów historii, ponieważ dowodzi, że największym źródłem innowacji jest potrzeba – tłumaczy Bettany Hughes. Przypomina nam to, że historii warto przyjrzeć się ze wszystkich stron, aby naprawdę zrozumieć przyczyny, skutki i punkty zwrotne konkretnych wydarzeń. „Wyprawa po skarby z Bettany Hughes” to program, który opowiada o tych i wielu innych, zaskakujących odkryciach z różnych części świata. Premiera już 10 kwietnia o 20:00 na kanale Polsat Viasat History. Emisja kolejnych odcinków w niedziele o tej samej porze.

