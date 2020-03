"Wyzwanie przyjęte". Michał Żebrowski, Aneta Zając, Julia Wieniawa i inni pokazali swoje zdjęcia z młodości. Sprawdź, kto już wziął udział w zabawie!

"Wyzwanie przyjęte" to nowa zabawa, która opanowuje Internet. W związku z epidemią koronawirusa mnóstwo osób spędza czas w domu, a to dobra okazja, aby wyciągnąć z szuflady stary album ze zdjęciami, oderwać się od codzienności i powspominać stare czasy. Na taki własnie pomysł wpadła społeczność Facebooka - "Wyzwanie przyjęte" polega na opublikowaniu na swoim profilu zdjęcia z dzieciństwa lub młodości.

Hej! Przesylam dalej to wyzwanie z pozdrowieniami Kolej na ciebie! Polubiłeś moje zdjęcie. Teraz ty musisz wystawić swoje zdjęcie z młodości i zatytułować „wyzwanie przyjęte”. Wyślij te wiadomosc wszystkim, którzy polubią twoje zdjęcie i wzywaj do wystawienia swojego zdjęcia. Proszę nie zatrzymuj tej zabawy! Jest wesoło i jest co wspominać, a poza tym pozwala oderwać się od codzienności - to treść informacji, jaką otrzymuje wytypowana do zabawy osoba.