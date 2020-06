"You Can Dance - Po prostu tańcz". Kina Rusin nie poprowadzi nowej edycji? "Wzbudza za wiele emocji"

Mówisz "You Can Dance - Po prostu tańcz", myślisz Kinga Rusin. Tym razem może być jednak inaczej. Dziennikarka może nie poprowadzić nowej edycji tanecznego show. Podobno wzbudza zbyt wiele emocji i nie pasuje do nowego formatu programu.

Stacja TVN nie potwierdziła jeszcze, że "You Can Dance - Po prostu tańcz" powróci niebawem na antenę w nowej odsłonie, ale informatorzy tabloidów wiedzą swoje. Uczestnikami reaktywowanego po 4 latach programu mają być dzieci w wieku od 8 do 13 lat. Mówi się też, że jedną z jurorek ma zostać Weronika Marczuk. Taneczny talent show wraca na antenę? Co się zmieni w jego formule?Zobacz więcej Fakt poinformował w poniedziałek (8.06), że w programie nie zobaczymy Kingi Rusin, która była prowadzącą "You Can Dance" przez pięć edycji. Dlaczego? Od początku reaktywacji programu nikt jej nie brał pod uwagę. Ona wzbudza za wiele emocji. Poszukiwane były osoby mające świetny kontakt z dziećmi, bo teraz uczestnikami będą maluchy. Kinga nie pasowała do tego typu programu - powiedział informator Faktu. Kto mógłby zastąpić Kingę Rusin w "You Can Dance"? Czekamy na Wasze propozycje w komentarzach!