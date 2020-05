"You Can Dance - Po prostu tańcz". Weronika Marczuk pozuje nago w ciąży! Tak będzie wyglądała okładka jej książki

Największe marzenie Weroniki Marczuk się spełniło. Była żona Cezarego Pazury, po 7 latach starań zaszła w ciążę dzięki metodzie in vitro. Na początku 2020 roku Weronika Marczuk urodziła córkę Anię.

Jak już informowaliśmy, Weronika Marczuk przygotowuje się do wydania książki o in vitro. Jeszcze będąc w ciąży, Marczuk wzięła udział w sesji, a jej efektami pochwaliła się niedawno na Instagramie. Sensualne zdjęcie, na którym pozuje nago, trafi na okładkę.

To zdjęcie z sesji z Weroniką Marczuk jest wyjątkowe. Wyjątkowe, bo znajdzie się na okładce książki poświęconej trudnościom, które na swojej drodze napotyka matka, trudnej i długiej walce z pięknym zakończeniem. To wyjątkowa historia. To historia tak wielu przyszłych matek. Słyszałam wiele takich historii i widziałam wiele pięknych dzieci – szczęśliwe zakończenia. Więc jeżeli zmagasz się z problemami, jeśli tracisz wiarę, masz wątpliwości, to ich nie miej.