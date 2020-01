"You"/"Ty". Beck wróci w 3. sezonie? Kim jest tajemnicza sąsiadka i nowa ofiara Joego? Jest wskazówka!

Finał 2. sezonu "You"/"Ty" zostawił widzów z intrygującym pytaniem — kim jest tajemnicza sąsiadka i nowa ofiara Joego Goldbega? Fani produkcji znaleźli w ostatniej scenie pewną wskazówkę, która ma związek z postacią Beck! Czy Elizabeth Lail wróci w 3. sezonie "TY"? Szczegóły i spoilery znajdziesz w tekście poniżej!

"You"/"Ty" - co wydarzyło się w 2. sezonie?

W finale 2. sezonu "TY" wyszło na jaw, że nie tylko Joe (Penn Badgley) skrywa w sobie mroczne tajemnice. Okazało się, że wiele za uszami ma też ciężarna obecnie Love (Victoria Pedretti). Uruchomiona przez rodzinę Quinn machina sprawiła, że kartoteka Joego została wyczyszczona, a młodzi mogli zacząć "nowe życie" na przedmieściach Los Angeles. Wszystko wskazuje jednak na to, że dla socjopatycznego Goldberga będzie to jednak przymusowa odsiadka. Fascynacja do Love minęła, a na horyzoncie pojawiła się już nowa ofiara.

Mowa o tajemniczej sąsiadce, która pojawia się na chwilę w finale 2. sezonu "You"/"Ty" Netflixa. Joe dostrzega ją, kiedy odpoczywa w ogrodzie, rozmyślając o tym, jakim będzie ojcem.

Jestem gotów na poznanie córki. Na bycie dobrym ojcem, którego nie miałem. Na założenie rodziny, o której marzyłem i na którą ona zasługuje. Dziwnym zrządzeniem losu klatka, która budowałem, była przeznaczona dla mnie.

-Tak blisko, a tak niedostępna. Znajdę sposób, by do ciebie dotrzeć - mówi następnie Joe, który dostrzega w sąsiednim ogrodzie tajemniczą kobietę. W finale serialu nie ujawniono tożsamości nowej ofiary Joego Goldbega, ale fani produkcji znaleźli pewną wskazówkę.

W scenie tej słychać bowiem dzwonek, który przypomniał widzom o pierwszym spotkaniu Joego z Guinevere Beck (Elizabeth Lail) w księgarni. Symboliczne wykorzystanie tego dźwięku stało się już dla niektórych dowodem na to, że młoda pisarka jednak żyje i powróci w 3. sezonie "TY".

Tiffany Lonsdale nową gwiazdą serialu "TY"?

Jeśli jednak przyjrzymy się bliżej napisom końcowym w 10. odcinku 2. sezonu "TY" to okazuje się, że w postać tajemniczej kobiety wcieliła się Tiffany Lonsdale. Aktorka w swoim dorobku ma m.in. występ u boku George'a Clooneya w filmie "Ave, Cezar!". Zagrała też w serialu Syfy pt. "Ascension". Na razie nie wiadomo, czy powtórzy rolę tajemniczej kobiety w zamówionym już 3. sezonie "TY".

Co sądzisz o tej teorii? Zdjęcia aktorki, która zagra najprawdopodobniej nową ofiarę Joego znajdziesz w galerii.

Premierę 3. sezonu "You"/"Ty" zaplanowano na 2021 rok