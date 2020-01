"You"/"Ty". Brodaty Joe w 3. sezonie? Penn Badgley zagra z zarostem w nowych odcinkach?

Serial "You"/"Ty" powróci na Netflix z 3. sezonem. Część fanów zachęca twórców, aby w nowych odcinkach zdecydowali się pokazać Joego w nieco inny sposób, na przykład z zarostem! Stalker zapuści brodę?

W 3. sezonie "You"/"Ty" sporo się zmieni w życiu głównego bohatera, który przygotowuje się do roli ojca. Joe (Penn Badgley) i Love (Victoria Pedretti) zamierzają rozpocząć "nowe życie" na przedmieściach Los Angeles, z dala od trosk i problemów. Czy im się to uda? Przekonamy się dopiero w 2021 roku, bo właśnie wtedy do biblioteki Netflixa ma trafić 3. sezon "Ty".

Fani serialu Netflixa zachęcają już twórców "TY" do pokazania metamorfozy Joego. W nowych odcinkach miałby on pojawić się z zarostem, który chętnie obecnie nosi Penn Badgley. Czy stalker zapuści brodę?

W galerii możesz zobaczyć, jak odtwórca głównej roli w serialu "TY" prezentuje się z zarostem. Czy wyobrażasz sobie socjopatycznego Goldberga z brodą?

Premierę 3. sezonu "You"/"Ty" zaplanowano na 2021 rok