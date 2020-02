"You"/"Ty". Ellie pomści siostrę w 3. sezonie? Jenna Ortega komentuje fanowskie teorie!

Ellie Alves ma być kluczową bohaterką w 3. sezonie "You"/"Ty" Netflixa. Czy nastolatka pomści śmierć siostry w nowych odcinkach? Jenna Ortega zabrała właśnie głos w tej sprawie. Co czeka nastolatkę?

Serial "You" wróci na Netflix w 2021 roku. Prace na planie 3. sezonu już się rozpoczęły. Wiadomo, że w nowych odcinkach zobaczymy ciąg dalszy mrocznej historii stalkera Joego oraz jego partnerki Love. W życiu głównego bohatera wciąż będzie obecna też Ellie, która co prawda wyjechała z miasta, ale pobiera od Jeogo pieniądze. Jakiś czas temu w sieci pojawiły się spekulacje, że siostra zamordowanej Delilah będzie chciała ją pomścić.

Zobacz najbardziej przerażające momenty z serialu Netflixa! Trochę ich było!Zobacz więcej

Jenna Ortega w wywiadzie dla magazynu Insider jednak temu zaprzecza. Aktorka podkreśla, że jej bohaterka jest niesamowicie zraniona, ale to nie oznacza, że w nowych odcinkach wróci do Los Angeles po to, aby pomścić siostrę.

To nie ta postać, nie to serce. To jeszcze nastolatka, która jest związana z seryjnym zabójcą — wyjaśnia aktorka.

Konflikt Joego z Love skończy się tragicznie? Co będzie z dzieckiem?Zobacz więcej

Jenna Ortega dodała również, że chciałaby, aby Ellie wyszła z tego silniejsza niż kiedykolwiek.

Wiem, jak bardzo chce być reżyserem. Mam nadzieję, że jakoś wróci do L.A. - dodała aktorka.

Premierę 3. sezonu "You"/"Ty" zaplanowano na 2021 rok