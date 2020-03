"You"/"Ty" Netflix. 10 zaskakujących faktów o serialu z Pennem Badgleyem w roli głównej. Dowiedz się więcej stalkerze!

Szukasz ciekawostek i nieznanych faktów z planu serialu "You"/"Ty" Netflixa? Przychodzimy z pomocą! Jeśli z niecierpliwością czekasz na kolejny sezon przygód stalkera Joego Goldberga, poznaj 10 zaskakujących faktów o serialu z Pennem Badgleyem w roli głównej. Ciekawostki o serialu "You"/"Ty" Netflixa znajdziesz w naszej galerii!

Ciekawostki o serialu "You"/"Ty" Netflixa

Na kontynuację historii Joe'go Goldberga (w tej roli Penn Badgely) czekają miliony widzów. Psychologiczny thriller nie zainteresował widzów kanału Lifetime, ale po przechwyceniu przez Netflixa zyskał zupełnie nowe życie i zanotował imponujące wyniki oglądalności. Tym samym produkcja oparta na bestsellerowej powieści Caroline Kepnes została przedłużona o kolejny sezon.

Poznaj ciekawostki na temat serialu, który był nie w smak premierowi Wielkiej Brytanii!Zobacz więcej

10 zaskakujących faktów o serialu z Pennem Badgleyem w roli głównej

W oczekiwaniu na nowe odcinki "You"/"Ty" Netflixa, przygotowaliśmy listę kilkunastu zaskakujących faktów i ciekawostek o serialu z Pennem Badgleyem w roli głównej. Sprawdź w galerii, jakie tajemnice skrywa ta wciągająca produkcja! Dowiedz się więcej o "You"/"Ty".

O serialu "You"/"Ty"

Zastanawialiście się kiedyś, co można zrobić z miłości? Bystry księgarz, który traci głowę dla początkującej pisarki, udowadnia, że wszystko. Wykorzystując internet i media społecznościowe, zbiera masę prywatnych informacji na jej temat, by tylko się do niej zbliżyć. Zauroczenie szybko zmienia się w obsesję, a mężczyzna z rozmysłem i po cichu usuwa każdą przeszkodę — i osobę — stojącą na drodze do ukochanej. W rolach głównych Penn Badgley, Elizabeth Lail, Shay Mitchell, Lucy Padovan i Zach Cherry. Serial oparty został na bestsellerowej powieści Caroline Kepnes pod tym samym tytułem.

Zobacz najbardziej przerażające momenty z serialu Netflixa! Trochę ich było!Zobacz więcej