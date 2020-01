"You"/"Ty" Netflix. 3. sezon powstanie? Penn Badgley zabrał głos w sprawie kontynuacji

Czy powstanie 3. sezon serialu "You"/"Ty" Netflixa? Penn Badgley, czyli odtwórca głównej roli zabrał niedawno głos w sprawie kontynuacji serialowej historii. Czy będą nowe odcinki "You"/"Ty" Netflixa?

Serial "You"/"Ty" doczeka się kontynuacji? Po szokującym finale 2. sezonu, fani Joego/Willa (Penn Badgley) uwikłanego w związek z Love (Victoria Pedretti) zastanawiają się, jakie są szanse na to, że Netflix zdecyduje się kontynuować ich historię.

Netflix jeszcze oficjalnie nie potwierdził, że powstanie 3. sezon "Ty". Odtwórca głównej roli zabrał jednak głos w sprawie doniesień o kontynuacji. Jak naprawdę wygląda sytuacja? Penn Badgley w rozmowie z Entertainment Tonight nieco się zgalopował i zaczął rozmyślać o tym, jak potoczy się historia kochanków gotowych zrobić dla siebie wszystko. Aktor szybko się jednak z tego wycofał.

"Nie wydaje się taką samą osobą, nie wydaje się tym samym rodzajem drapieżnika" - zaczął o postaci Love. "Odważę się, myślę, że w trzecim sezonie... O Boże" - zakończył aktor, zdając sobie najwyraźniej sprawę z tego, że Netflix nie ogłosił jeszcze informacji na temat kontynuacji "Ty".

Wygląda na to, że 3. sezon "You"/"Ty" tak czy siak powstanie. Pozostaje nam jedynie czekać na oficjalne ogłoszenie Netflixa.

"You"/"Ty" - o serialu

Zastanawialiście się kiedyś, co można zrobić z miłości? Bystry księgarz, który traci głowę dla początkującej pisarki, udowadnia, że wszystko. Wykorzystując internet i media społecznościowe, zbiera masę prywatnych informacji na jej temat, by tylko się do niej zbliżyć. Zauroczenie szybko zmienia się w obsesję, a mężczyzna z rozmysłem i po cichu usuwa każdą przeszkodę — i osobę — stojącą na drodze do ukochanej. W rolach głównych Penn Badgley, Elizabeth Lail, Shay Mitchell, Lucy Padovan i Zach Cherry. Serial oparty został na bestsellerowej powieści Caroline Kepnes pod tym samym tytułem.