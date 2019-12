"You"/"Ty" Netflix. Adi Spektor - polski aktor u boku Penna Badgley'a! W którym odcinku się pojawił?

Polacy nie zwalniają tempa! Kolejny polski aktor pojawił się w zagranicznym serialu. Tym razem chodzi o "You"/"Ty", którego 2. sezon miał premierę 26 grudnia 2019 r. W jednym z odcinków zagrał Adi Spektor!

Polski aktor w "You"/"Ty"

Na platformie Netflix pojawił się już 2. sezon "You"/"Ty". W jednym z odcinków, u boku grającego głównego bohatera Penna Badgley'a pojawił się Polak, Adi Spektor. Gra tam rosyjskiego zbira, Dimitriego, który został wynajęty, aby porwać Joe Goldberga (Penn Badgley). Wszystko można zobaczyć w drugim sezonie w 8. odcinku. Adi Spektor zapowiada już udział w następnej produkcji, ale o tym ma opowiedzieć wkrótce.

Pierwszy zwiastun 2. sezonu zdradza, że Joe zmieni tożsamość! Zobacz więcej

Kim jest Adi Spektor? To polski producent, aktor i reżyser, który od 20 lat mieszka w Los Angeles. Jego największą pasją jest kręcenie filmów krótkometrażowych iPhonem. Jest jednym z nielicznych Polaków, który odnosi sukcesy na licznych festiwalach filmowych. Jedną z jego produkcji zachwycił się Tom Cruise, wyrażając opinie na swoim blogu. Adi sprawdza się też w dubbingu - w filmie "X-Men: Apocalypse" podkładał głos w scenie z Michaelem Fassbenderem. Podobnie było w "Azylu" z Jessicą Chastain.

Nie odpuszcza też ról w filmach czy serialach. Adi Spektor cały czas jest aktywny i zagrał dużą rolę w serialu sensacyjnym pt. "Seal Team" u boku znanego z serialu "Kośc" Davida Boreanaza. Grał też z Jessicą Paré w "Mad Men", był również w "Partnerkach" i "Skandalu".

"You"/"Ty" - o serialu

Zastanawialiście się kiedyś, co można zrobić z miłości? Bystry księgarz, który traci głowę dla początkującej pisarki, udowadnia, że wszystko. Wykorzystując internet i media społecznościowe, zbiera masę prywatnych informacji na jej temat, by tylko się do niej zbliżyć. Zauroczenie szybko zmienia się w obsesję, a mężczyzna z rozmysłem i po cichu usuwa każdą przeszkodę — i osobę — stojącą na drodze do ukochanej. W rolach głównych Penn Badgley, Elizabeth Lail, Shay Mitchell, Lucy Padovan i Zach Cherry. Serial oparty został na bestsellerowej powieści Caroline Kepnes pod tym samym tytułem.

10 zaskakujących faktów o serialu z Pennem Badgleyem w roli głównejZobacz więcej