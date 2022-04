"You"/"Ty". Oto kolejne zdjęcia z planu 4. sezonu hitu Netfliksa! Poznaliśmy nowych bohaterów. Kim są?

Zdjęcia do czwartego sezonu hitu Netfliksa ruszyły już kilka tygodni temu, a tymczasem twórcy zaspokajają ciekawość fanów - nowe zdjęcia z planu zdjęciowego ujawniają, gdzie przenosi się akcja serialu. Znamy też opisy nowych postaci!

"Ty" - kolejne zdjęcia z planu i opisy nowych postaci kolejnego sezonu serialu!

W marcu tego roku rozpoczęto zdjęcia do czwartego sezonu hitu Netfliksa o czarującym stalkerze. "Ty" prawdopodobnie powróci z nowymi odcinkami na jesieni tego roku. Od czasu pierwszych spekulacji o kolejnej odsłonie serialu, fani snuli przypuszczenia o nowych postaciach, fabule i miejscu akcji. Niedawno twórcy zaspokoili ich ciekawość.

Netflix opublikował na Twitterze zdjęcie Penna Badgley'a, który wciela się w głównego bohatera serialu - Joe'go - oraz zdjęcie stosiku książek m.in. autorstwa Charlesa Dickensa i innych brytyjskich autorów. Podpis tylko potwierdza, gdzie będzie działa się akcja kolejnego sezonu "Ty":

(...) oceniając po tych materiałach do czytania, wygląda na to, że następną sceną zbrodni nie będzie Paryż...

Twórcom więc udało się zmylić swoich fanów, którzy spodziewali się, że Joe zostanie w Paryżu, po tym jak poleciał do miasta pod koniec trzeciego sezonu, by śledzić Marienne (Tati Gabrielle). Tymczasem akcja przenosi się do Londynu.

Mamy zdjęcia z planu 4. sezonu. Stalker ma już nową obsesję? Co wydarzy się w nowych odcinkach?Zobacz więcej

Co jeszcze wiemy o nadchodzącym sezonie?

Serwis Deadline potwierdza, że do stałej obsady dołączają nowi aktorzy. Będą to Tilly Keeper ("EastEnders"), Amy Leigh Hickman ("Safe") i Ed Speleers ("Downton Abbey"), którzy zagrają u boku wcześniej potwierdzonych członków obsady - Charlotte Ritchie ("Ghosts", "Feel Good") i Lukasa Gage'a ("Biały Lotos"). Tati Gabrielle ("The 100") wróci jako Marienne. Serwis podaje też opisy nowych postaci. Oto one:

Keeper zagra Lady Phoebe – tak samo miła i ciepła, jak sławna, bogata i chaotyczna dziewczyna. Odkąd skończyła 15 lat, każda jej wizyta u kosmetyczki była dokumentowana przez tabloidy. Phoebe jako arystokratka i bywalczyni salonów, ma grono fanów, ale swoje prawdziwe oblicze pokazuje tylko przyjaciołom. Dla nich jest niezłomną cheerleaderką – zwłaszcza kibicuje swojemu chłopakowi, amerykańskiemu przedsiębiorcy, Adamowi. Jest też wielką niewiadomą – czy kiedy zdarzy się nieszczęście, stanie na wysokości zadania, czy rozpadnie się?

Amy Leigh Hickman jako Nadia – dziewczyna kończy studia z literatury i kocha opowieści gatunkowe oraz aspiruje do bycia poważną autorką. Nadia uchodzi za śmiałą i intensywną osobę, co jest przykrywką dla jej niepewności siebie, którą nosi w sobie jako młoda kobieta, której rówieśnicy nigdy nie akceptowali. Popełnia kilka dużych błędów i teraz jej życie jest zagrożone. Będzie potrzebowała pomocy, nawet od niewłaściwych osób.

Ed Speleers jako Rhys – oschły, lekceważący pisarz, którego wspomnienia przyniosły mu uznanie i presję, żeby zacząć karierę polityczną. Rhys urodził się w biedzie i miał traumatyczne dzieciństwo, lecz później dorobił się, poszedł na Oksford i zaprzyjaźnił się z właściwymi ludźmi. Teraz z łatwością porusza się w każdym kręgu społecznym, jednocześnie widząc prawdę o osobach wokół niego. Nie ma wiele czasu na imprezowanie, ale lubi pozostawać w kontakcie ze swoimi ekscentrycznymi przyjaciółmi. W końcu byli przy nim w czasach niespokojnej młodości.

Fani czarującego stalkera mają powody do radości!Zobacz więcej

Sprawdź program tv na stronie Telemagazyn.pl