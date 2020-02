"You"/"Ty". Ruszyły zdjęcia do 3. sezonu! Co się wydarzy? Kto odegra kluczową rolę w nowych odcinkach?

Serial "Ty" został przedłużony, a zdjęcia do 3. sezonu "You" już wystartowały. Poinformowała o tym autorka książek, Sera Gamble, która zdradziła przy okazji, co czeka głównego bohatera w nowych odcinkach. Kto odegra kluczową rolę w 3. sezonie "Ty"?

Zdjęcia do 3. sezonu "Ty" już ruszyły. Sera Gamble, autorka książek i współtwórczyni serialu poinformowała tym swoich fanów na Twitterze. Rozpoczęliśmy pracę nad 3. sezonem Pomyślałem, że chcielibyście wiedzieć — napisała Gamble. W nowych odcinkach "You"/"Ty" powrócą m.in. Penn Badgley, czyli serialowy Joe Goldberg i Victoria Pedretti jako Love. Sera Gamble w rozmowie z The Hollywood Reporter zasugerowała również, że kluczową rolę w 3. sezonie może odegrać Ellie Alves, w którą wciela się Jenna Ortega. Ellie wciąż jest obecna w życiu Joego. On wysyła jej pieniądze, a ona go nienawidzi, więc drzwi pozostają dla nas otwarte — wyjaśniła. Brodaty Joe w 3. sezonie? Zabiegają o to fani serialu!Zobacz więcej Sera Gamble powiedziała również, że finałowa scena z 2. sezonu ma ogromne znaczenie, bo pokazuje, że Joe niczego się nie nauczył. -Mogę powiedzieć, że sprawy nie potoczą się dla niego dobrze. Zobacz galerię Premierę 3. sezonu "You"/"Ty" zaplanowano na 2021 rok