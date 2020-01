"You"/"Ty". TOP 13 najbardziej przerażających momentów z serialu Netflixa. Tylko dla widzów o mocnych nerwach!

"You"/"Ty" to obecnie jeden z najpopularniejszych seriali na świecie. W hicie Netflixa nie brakuje krwawych scen i przyprawiających o dreszcze zachowań bohaterów. Produkcja momentami wywołuje w widzach skrajne emocje. Za nami dwa sezony "You"/"Ty", dlatego czas sprawdzić, które momenty były w serialu najbardziej przerażające.

TOP 13 najbardziej przerażających momentów z serialu "You"/"Ty" Netflixa

Serial "You"/"Ty" jest miejscami bardzo krwawy i nie stroni od ofiar. Nie powinno to wcale dziwić, bo główny bohater dla "miłości" jest w stanie wiele zrobić. Jego obsesje na punkcie kolejnych kobiet powodują, że Joe (w tej roli Penn Badgley) likwiduje każdą przeszkodę, która może zaszkodzić nowej relacji. Stalker nie przebiera przy tym w środkach — pomysłowości oraz umiejętności zachowania zimnej krwi w najbardziej gorących momentach nie można mu odmówić.

Tak ginęli bohaterowie serialu. Zobacz najbrutalniejsze sceny mordów!Zobacz więcej

Serial oparty na książkach Caroline Kepnes budzi u niektórych widzów odrazę i obrzydzenie. Włamania, którym towarzyszy często kradzież bielizny swoich ofiar, brutalne morderstwa, a następnie próby ich tuszowania, zakopywanie ludzi żywcem lub więzienie ich piwnicy — to tylko wierzchołek góry lodowej.

10 zaskakujących faktów o serialu z Pennem Badgleyem w roli głównejZobacz więcej

Od niektórych poczynań bohaterów "TY" aż włos jeży się na głowie. W galerii znajdziesz nasz subiektywny ranking najbardziej przerażających momentów z "You"/"Ty" Netflixa. Makabrycznych scen w serialu nie brakowało!

"You"/"Ty" - o serialu

Zastanawialiście się kiedyś, co można zrobić z miłości? Bystry księgarz, który traci głowę dla początkującej pisarki, udowadnia, że wszystko. Wykorzystując internet i media społecznościowe, zbiera masę prywatnych informacji na jej temat, by tylko się do niej zbliżyć. Zauroczenie szybko zmienia się w obsesję, a mężczyzna z rozmysłem i po cichu usuwa każdą przeszkodę — i osobę — stojącą na drodze do ukochanej. W rolach głównych Penn Badgley, Elizabeth Lail, Shay Mitchell, Lucy Padovan i Zach Cherry. Serial oparty został na bestsellerowej powieści Caroline Kepnes pod tym samym tytułem.