"Z kamerą u Kardashianów". Khloé Kardashian szokuje stylizacją! Pokazała za dużo?

Kardashianki wiedzą co zrobić, aby było wokół nich głośno. Czołowe siostry amerykańskiego showbiznesu od lat są na ustach wszystkich i nic nie wskazuje na to, że ktokolwiek o nich zapomni. Teraz dała znać o sobie Khloé Kardashian!

Khloé Kardashian i Kylie Jenner w ubiegłym tygodniu wybrały się na imprezę z okazji 50. urodzin Seana Combsa, czyli P. Diddy'ego i nie byłoby w tym nic kontrowersyjnego, gdyby nie kreacja starszej z sióstr.

Khloé Kardashian postanowiła naprawdę bardzo mocno wyeksponować swój obfity biust! Jej strój robił wrażenie i bez wątpienia przyciągał wzrok, przyćmiewając dużo skromniejszą kreację młodszej Kylie, która na co dzień również lubi chwalić się swoimi piersiami.

W sieci pojawiło się dużo głosów, że Khloé Kardashian przesadziła. Rzeczywiście pokazała za dużo? Zgadzacie się z tym?

Przy okazji warto wspomnieć, że Khloé Kardashian i jej córka prawdopodobnie będą mieć własne reality show. Gwiazda spotkała się z producentami telewizyjnymi w celu dopracowania szczegółów nowego projektu. Fragmenty rozmów pokazane były w najnowszym odcinku "Z kamerą u Kardashianów". Kamera uchwyciła również wspólne zdjęcie gwiazdy i 2-latki z napisem w tle "Khloe and True Take the World". Fani spekulują, że może być to tytuł nowego programu.

Źródło: Cover Video/x-news