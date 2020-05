"Z kamerą u Kardashianów". Losy Kardashianek już od czerwca na Netflix! Wszystkie sezony będą dostępne?

Mamy doskonałe wieści dla wszystkich fanów reality show. Już od 1 czerwca na Netflix będzie dostępny kultowy program "Z kamerą u Kardashianów", który sprawdził, że siostry Kardashian i Jenner stały się najpopularniejszymi celebrytkami na świecie!

Cała historia rozpoczęła się w październiku 2007 roku. To właśnie wtedy telewizja E! wyemitowała pierwszy odcinek programu "Z kamerą u Kardashianów" i stało się! Widzowie pokochali losy rodu Kardashianów oraz Jennerów, przez co program do tej pory doczekał się aż 18 sezonów i nic nie zapowiada końca produkcji.

Przepis na sukces był prosty. Program "Z kamerą u Kardashianów" prezentuje życie ekscentrycznej rodziny Kardashianów. Kamera śledzi codzienne życie Kristen oraz jej dzieci: Kim, Kourtney, Khloé i Roberta. Kris Kardashian po rozwodzie z pierwszym mężem wyszła za mąż za sportowca Bruce'a Jennera, który także wystąpił w niektórych sezonach reality show. Z tego małżeństwa przyszły na świat dwie córki, Kendall i Kylie. Rodzina celebrytów doświadcza blasków i cieni sławy, a nieporozumienia, dramaty i szczęśliwe chwile rodziny zostały zarejestrowane przez kamery.

Na Netflix "Z kamerą u Kardashianów" pojawi się już 1 czerwca. Niestety teraz nie wiemy, czy amerykański gigant pokaże w Polsce wszystkie dotychczasowe odcinki show czy jedynie będą dostępne najnowsze epizody.

