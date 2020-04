"Z kamerą u Kardashianów". Ostatni sezon reality show Kardashianek zostanie dokończony! Nakręcą go... siostry Kardashian!

Ostatni sezon reality show Kardashianek zostanie dokończony! Finał "Z kamerą u Kardashianów" nakręcą same jego bohaterki. W jaki sposób? Znamy szczegóły!

Siostry Kardashian nakręcą finał swojego show

Finał ostatniego sezonu reality show Kardashianek będzie nakręcony iPhone’ami. Przyczyną nietypowej decyzji jest pandemia koronawirusa. Produkcję "Keeping Up with the Kardashians" wstrzymano tuż przed nakręceniem ostatniego odcinka. Kim Kardashian zdradziła, że powstanie on w postaci pamiętnika z izolacji. Każda z sióstr będzie nagrywać dni spędzone w swoich domach.

Książę Karol porównał Meghan Markle do Kim Kardashian! Co miał na myśli?Zobacz więcej

"Z kamerą u Kardashianów" to amerykański reality show emitowany w telewizji od 2007 roku. Opowiada o życiu rodziny Roberta Kardashiana, a przede wszystkim jego córek - Kim, Khloé i Kourtney. Przygody kontrowersyjnej rodziny przyciągają przed ekrany miliony widzów.

Źródło: Cover Video/x-news