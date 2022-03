"Zablokowany kanał". Zobaczcie kulisy zablokowania jednej z najważniejszych przepraw morskich – Kanału Sueskiego! Premiera na Polsat Viasat Explore

23 marca 2021 roku gigantyczny kontenerowiec o długości czterech boisk piłkarskich trafił na pierwsze strony gazet na całym świecie. Zaklinował się w Kanale Sueskim, blokując jeden z najbardziej uczęszczanych szlaków handlowych świata. Program dokumentalny „Zablokowany kanał”, którego premiera odbędzie się w środę 23 marca o godz. 22:00 na Polsat Viasat Explore, łączy w sobie dramatyczne materiały archiwalne, materiały w technologii CGI oraz wywiady z osobami, które były świadkami wydarzenia.

Jest większy niż Empire State Building i cięższy niż 30 wież Eiffla. Podczas transportu 20 tysięcy kontenerów przez jeden z najbardziej krytycznych szlaków wodnych na naszej planecie, statek Ever Given zostaje uderzony potężną burzą piaskową. Kontenerowiec zostaje zepchnięty z kursu, a załoga musi stawić czoła potężnemu wiatrowi. Do rana egipscy urzędnicy ogłaszają rzecz niewyobrażalną - ogromny statek zaklinował się w poprzek Kanału Sueskiego i nie może ruszyć z miejsca. Jednostka o długości 400 metrów, która utknęła w błocie i piasku, natychmiast powoduje spowolnienie światowego handlu, ponieważ około 12% wszystkich światowych produktów przechodzi właśnie przez Kanał Sueski. Ta przeprawa łączy Morze Śródziemne z Morzem Czerwonym i stanowi najkrótsze połączenie morskie między Azją a Europą. Setki statków stojących po obu stronach Kanału powodują katastrofalne w skutkach zatory, których dzienny koszt sięga 10 miliardów dolarów

W sytuacji, gdy oczy całego świata zwrócone są na Ever Given, inżynierowie i ekipy ratunkowe podejmują się supernowoczesnej misji ratunkowej, która przekracza granice technologii i ludzkiej pomysłowości. To wyścig z czasem, w którym nie ma miejsca na błędy.

Pracując 24 godziny na dobę, holowniki i najnowocześniejsze pogłębiarki walczą o uwolnienie dziobu i rufy kontenerowca. Czas goni, a podjęte działania nie przynoszą skutków. Kolejnym rozwiązaniem jest odciążenie statku poprzez rozładowanie kontenerów – po jednym po kolei. Jednak to może zająć tygodnie i spowodować zachwianie równowagi jednostki, co jeszcze bardziej pogorszy sytuację. Wykorzystując wszelkie dostępne zasoby, inżynierowie wymyślają inne rozwiązanie – chcą połączyć siłę ponad tuzina gigantycznych holowników i potężną operację pogłębiania dna, dzięki której spod statku usunie się piasek i będzie możliwe jego uwolnienie.

Po tygodniu pełnym napięcia Ever Given w końcu zostaje oswobodzony. A cztery dni później, stojące w kolejce statki ruszyły w dalszą podróż, dzięki czemu można było wznowić przeprawy przez Kanał Sueski.

