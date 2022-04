"Zachowaj spokój". Magdalena Boczarska w najnowszej ekranizacji powieści Harlana Cobena gra matkę. Jej życie prywatne wpłynęło na tę rolę

"Zachowaj spokój", czyli najnowszy serial kryminalny Netflixa. Życie lokalnego społeczeństwa całkowicie zaczyna się zmieniać, kiedy bez śladu znika jeden z licealistów. Przerażona matka stara się zrobić wszystko, co w jej mocy, kiedy dowiaduje się o zaginięciu jej syna. Tajemnicza historia oparta jest na książce Harlana Cobena. W kolejnej serialowej ekranizacji tego autora zobaczymy m.in. Leszka Lichotę, Bartłomieja Topę, Agnieszkę Grochowską i Grzegorza Damięckiego. W roli głównej występuje natomiast Magdalena Boczarska. Niedawno aktorka opowiedziała o swoich doświadczeniach związanych z tym projektem.

Polski serial kryminalny Netfliksa kolejną zmarnowaną szansą na hit?Zobacz więcej

Przygotowanie do roli dla aktorka jest często bardzo angażującym zadaniem. Oprócz fizycznego treningu może być potrzebne przestawienie sposobu swojego funkcjonowania i myślenia, aby poczuć swojego bohatera. W przypadku roli matki Adama Magdalena Boczarska wykorzystała swoje prywatne doświadczenia. Aktorka jest mamą 4-letniego chłopca. Opowiadając o tym, jak wyglądała praca nad serialem "Zachowaj spokój", przyznała, że zupełnie inaczej patrzyłaby na tę postać, gdyby nie to, że sama ma syna.

Myślę, że gdyby nie fakt, że jestem mamą, podeszłabym do tej roli zupełnie inaczej. Mam czteroletniego synka, ale cały czas z tyłu głowy pojawia się myśl, jak ten czas szybko leci. Widzę to teraz, kiedy ten czas upłynął wbrew jakiejkolwiek logice i temu, co wydawało mi się być pod kontrolą. I to, co jest dla mnie obawą i było taką własną refleksją, która towarzyszyła mi w budowaniu postaci Anny, to na ile sama na tym etapie mam jeszcze wpływ na to, że moje dziecko będzie mi ufać i że uda mi się zbudować z nim trwałą więź, a na ile jest to w jakimś sensie przynależne pokoleniu – powiedziała Boczarska w rozmowie z Kają Gołuchowską opublikowanej przez portal "Ofeminin".