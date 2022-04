"Zachowaj spokój". Opinie widzów o nowym serialu Netflix. "Podrasowany Komisarz Alex"

Najnowszy polski serial na podstawie powieści Harlana Cobena jest już dostępny w serwisie Netflix. Po premierowym weekendzie wiadomym już jest, jak pierwsi widzowie oceniają produkcję. Czy ich komentarze zachęcą pozostałych do obejrzenia serialu?

"Zachowaj spokój" — "podrasowany Komisarz Alex"?

"Zachowaj spokój" to najnowszy serial kryminalny Netflixa na podstawie powieści Harlana Cobena, który miał swoją premierę na Netfliksie 22 kwietnia. Oczekiwania widzów były wysokie - netfliksowa produkcja, gwiazdorska obsada (a w niej m.in. Magdalena Boczarska, Leszek Lichota czy Bartłomiej Topa), scenariusz na podstawie powieści poczytnego amerykańskiego pisarza. Co mogło pójść nie tak? Okazuje się, że niestety wiele rzeczy. Duża część negatywnych komentarzy odnosi się do słabego scenariusza, który dał w efekcie nieprawdopodobne postaci i sztuczne dialogi, a nawet słabe występy aktorskie - źle napisany scenariusz podcina skrzydła nawet najwytrawniejszym aktorom. Niezmiennie polskim produkcjom widzowie wytykają bardzo słabe udźwiękowienie, które sprawia, że serial w ojczystym języku ogląda się z napisami. Jakie opinie przeważają na temat serialu "Zachowaj spokój" (pisownia oryginalna)?

Coben płakał gdy oglądał…

Cholernie kiepskie aktorstwo.

Bajeczka z czerstwymi dialogami w odrealnionej rzeczywistości. Scenarzysta to chyba nie miał styczności z osiemnastolatkami, a najlepszy jest ten trzydziestolatek z liceum z bujnym zarostem jeżdżący po ncach autem.

Udźwiękowienie standardowe dla polskich produkcji. Czyli poniżej krytyki.

Dla mnie to trochę podrasowany Komisarz Alex

Oglądałem, wiem że to na podstawie powieści, ale trochę był przerost formy nad treścią. Dla mnie trochę za dużo postaci, za dużo niepotrzebnych wątków. 6/10

Serial "Zachowaj spokój" nie podzielił na szczęście losu pozostałych najnowszych polskich produkcji na Netfliksie, takich jak "Furioza", "Gierek" czy "Poskromienie złośnicy" i negatywne opinie nie są tymi jedynymi. Słaby scenariusz czy udźwiękowienie nie zniechęciło wszystkich widzów, a niektórzy zostali prawdziwymi fanami serialu.

Oglądam,super,nie mogę się oderwać,Magda Boczarska jak zwykle wspaniała,zresztą cała obsada jest dobra 👍,polecam

Całość obejrzana w 1 dzień. Wciąga. Wart obejrzenia.

Bardzo fajny serial. Zarwana nocka do 4 , ale nie żałuję 🤭👍

Jest też sporo komentarzy osób niezdecydowanych. Trochę im się podobało, trochę się z produkcji podśmiewają.

Ekranizacja Patointeligencji Maty - genialne!

Wciąga, ma trochę nudnych wątków, kilka razy zaśmiałem się oglądając nieporadność policjantów i naiwność bohaterów, ale całość połknąłem w jeden wieczór, czego i Wam życzę.

Nawet mnie wciągnął, na dwa razy obejrzałem. Gdybym jednak miał czekać tydzień na kolejne odcinki to bym zapewne odpuścił. Jak dla mnie to 5/10 Nie polecę znajomym ale jak ktoś chce czymś zabić czas to spoko.

A co wy myślicie o najnowszym polskim serialu Netfliksa?

