"Zachowaj spokój". Polski serial kryminalny Netfliksa kolejną zmarnowaną szansą na hit? [RECENZJA]

"Zachowaj spokój" to druga polska produkcja oparta na na powieści Harlana Cobena, która ma swoją premierę na Netfliksie. Jednak gwiazdorska obsada i uznani reżyserowie nie gwarantują, że serial jest udany. Co poszło w nim nie tak?

"Zachowaj spokój" - kolejna zmarnowana szansa na hit?

Przecież każdy ma jakieś tajemnice, tak?

mówi ojciec jednego z głównych bohaterów polskiego serialu na podstawie powieści Harlana Cobena, "Zachowaj spokój", który ma swoją na Netfliksie. Pełen tajemnic kryminalny serial wyreżyserowali Michał Gazda ("Wataha") i Bartosz Konopka ("Lęk wysokości"). W roli głównej występuje Magdalena Boczarska jako matka licealisty (w tej roli Krzysztof Oleksyn), który nagle znika bez śladu. Wówczas spokojne życie kilku rodzin, zamieszkujących zamożne warszawskie osiedle, zostaje gwałtownie zakłócone. Okazuje się, że wszyscy uwikłani są w niekiedy skomplikowane i mroczne sprawy, które częściowo ujawnia śmierć szkolnego kolegi chłopaka, który zaginął i nawet nastolatkowie stają się podejrzani. Gdy matka Adama wyczuwa, że jej syn znalazł się w poważnych kłopotach, a służby są obojętne na zniknięcie nastolatka, postanawia rozpocząć własne dochodzenie. W rolach pozostałych rodziców, którzy włączają się w poszukiwania chłopaka, a jednocześnie próbują ochronić swoje dzieci przed nieznanym niebezpieczeństwem, występują Leszek Lichota, Bartłomiej Topa, Agnieszka Grochowska i Grzegorz Damięcki. W rolach młodzieży zaś zobaczymy Agatę Łabno, Jakuba Pruskiego i Mikołaja Śliwę. Na ekranie pojawiają się także Mirosław Zbrojewicz, Wiktoria Gorodeckaja, Jacek Poniedziałek czy Julia Wyszyńska.

Gwiazdorska obsada to jednak być może największy atut tej produkcji. Nazwiska znanych i lubianych aktorów, a także poczytnego amerykańskiego pisarza, którego powieść stała się podstawą serialu i uznanych polskich reżyserów, którzy go stworzyli, wróżyły udaną polską produkcję. Serialowi jednak można śmiało zarzucić wady, którymi odznacza się wiele polskich kryminałów ostatnich lat. Rozwleczona na zbyt wiele odcinków fabuła, nieciekawe i mało wiarygodne postaci, intryga, którą trudno się przejąć, czy dialogi napisane tak, że źle wypadają nawet tak wytrawni aktorzy, jak ci wymienieni powyżej czy przeładowane ciężką atmosferą sceny, które przyprawiają raczej o śmiech. To tylko niektóre cechy produkcji, która zamiast wciągać i intrygować, nudzi i denerwuje. Do śmiechu będzie też młodej części widzów, których może przyciągnąć fakt, że duża część akcji dzieje się w jednym z warszawskich liceów. Twórcy serialu musieli jednak dawno nie mieć do czynienia z prawdziwymi 18-latkami, bo świat, w jakim żyją ci serialowi, wydaje się zupełnie nieprawdopodobny. To wszystko w efekcie nie daje serialu, który mógłby być takim hitem, jak bestsellerowa powieść Harlana Cobena, na podstawie której powstał, a jest raczej kolejną zmarnowaną szansą na udaną polską produkcję.

