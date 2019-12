"Zakochani po uszy" odcinek 140. Asia wybierze Piotra czy Tomka? Co wydarzy się w finale sezonu? [STRESZCZENIE ODCINKA]

Przed nami wielki finał 2. sezonu, czyli 140. odcinek serialu "Zakochani po uszy". Asia wybierze Piotra czy Tomka? Co wydarzy się w finale sezonu? Będzie się działo! Ten odcinek zapamiętacie na długo! Sprawdźcie, co jeszcze wydarzy się w 140. odcinku "Zakochanych po uszy".

"Zakochani po uszy" odcinek 140. w czwartek, 19.12.2019 o godz. 19:30 w TVN7! - sprawdź program tv

W 140. odcinku serialu "Zakochani po uszy" Tomek (Dariusz Wieteska) inwestuje wszystkie swoje oszczędności, by kupić bilet na rejs, w który udaje się Asia (Katarzyna Grabowska).

Tomek będzie walczył o Asię i wyjedzie razem z nią z Polski? Piotr planuje oświadczyć się Asi?Zobacz więcej

Kiedy Piotr (Michał Meyer) chce się już poddać, Kuba (Krzysztof Piątkowski) namawia go, by walczył o miłość swojego życia do końca. Asia dopina ostatnie sprawy i żegna się z rodziną i przyjaciółmi.

Kiedy wydaje się, że już wszystko poszło zgodnie z planem, Asia po raz kolejny musi podjąć trudną decyzję… Wybierze Piotra czy Tomka?