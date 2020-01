"Zakochani po uszy" odcinek 143. Piotr zamierza oświadczyć się Asi! Jak zareaguje Asia? [STRESZCZENIE ODCINKA]

Czas na 143. odcinek serialu "Zakochani po uszy". Piotr zamierza oświadczyć się Asi! Jak zareaguje Asia? Emocji nie zabraknie! Sprawdźcie, co jeszcze wydarzy się w 143. odcinku "Zakochanych po uszy".

"Zakochani po uszy" odcinek 143. w środę, 15.01.2020 o godz. 19:30 w TVN7! - sprawdź program tv

W 143. odcinku serialu "Zakochani po uszy" Sonia (Pola Błasik) kolejny raz uciekła Tymonowi (Patryk Pniewski), co tylko bardziej zmotywowało go do zdobycia niedostępnej dziewczyny. Zakłada się z Bartkiem (Mateusz Mosiewicz), że ją poderwie. Jeśli przegra – obiecuje bratu, że pójdzie na studia.

Jeśli wygra, Bartek ma namówić ich matkę, aby dała Tymonowi pieniądze na otworzenie własnej knajpy. Tymczasem Sonia koncentruje się na studiach, chce jak najszybciej zostać magistrem i postawić firmę ojca na nogi.

Podopieczni Piotra (Michał Meyer) chcą, żeby Asia (Katarzyna Grabowska) zamieszkała z nimi, a najlepiej, aby została jego żoną. Piotr postanawia jeszcze tego dnia oświadczyć się Asi… Jak zareaguje piękna blondynka?