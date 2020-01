"Zakochani po uszy" odcinek 147. Tymon okłamuje Sonię, żeby ją poderwać! [STRESZCZENIE ODCINKA]

Czas na 147. odcinek serialu "Zakochani po uszy". Będzie się działo! Emocji nie zabraknie! Tymon okłamuje Sonię, żeby ją poderwać! Sprawdźcie, co jeszcze wydarzy się w 147. odcinku "Zakochanych po uszy".

"Zakochani po uszy" odcinek 147. w środę, 22.01.2020 o godz. 19:30 w TVN7! - sprawdź program tv

W 147. odcinku serialu "Zakochani po uszy" Tymon (Patryk Pniewski) postanawia wykorzystać sytuację Soni (Pola Błasik) z Żanetą (Aneta Todorczuk), żeby ją poderwać i wygrać zakład z Bartkiem (Mateusz Mosiewicz).

Marcin po raz kolejny kłóci się z Wiki! Laura wykorzysta swoją okazję, żeby go poderwać?Zobacz więcej

Chłopak zamierza udawać, że on tez ma kłopoty ze swoją matką. Odgrywa przed dziewczyną scenkę z matką, której wyrzuca, że to ona jest winna jego niepowodzeń i to przez nią zapisał się na terapię. Kobieta jest zszokowana, ale bierze na poważnie jego słowa i postanawia, że odtąd nie będzie nadopiekuńcza. Odcina Tymona od pieniędzy. Sonia zaczyna mu współczuć.

Tymczasem Paula (Justyna Ducka) jest załamana, bo winiarnia coraz gorzej prosperuje, myśli, żeby zlikwidować sklep. Do akcji wkracza Pani Jola (Aldona Jankowska), która proponuje Paulinie spółkę…