"Zakochani po uszy" odcinek 166. Bartek pobije się z Tymonem o Sonię! Prawda w końcu wyjdzie na jaw? [STRESZCZENIE ODCINKA]

Bójkę Bartka z Tymonem widzowie zobaczą już w 166. odcinku serialu "Zakochani po uszy". Bracia pokłócą się oczywiście o Sonię. Tymczasem Malwina zniknie bez śladu! Co będzie z dziewczyną? Sprawdź, co wydarzy się w 166. odcinku "Zakochanych po uszy". To już w najbliższy wtorek!