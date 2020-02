"Zakochani po uszy" odcinek 169. Asia robi test ciążowy! Zaszła w ciążę? [STRESZCZENIE ODCINKA]

Czas na 169. odcinek serialu "Zakochani po uszy". Asia robi test ciążowy! Zaszła w ciążę? Będzie się działo! Sprawdźcie, co jeszcze wydarzy się w 169. odcinku "Zakochanych po uszy"!

"Zakochani po uszy" odcinek 169. w poniedziałek, 2.03.2020 o godz. 19:30 w TVN7! - sprawdź program tv

W 169. odcinku serialu "Zakochani po uszy" Sonia (Pola Błasik) zdobywa nagranie z monitoringu, na którym widać Olgierda. Nagranie pochodzi z poprzedniego dnia, kiedy mężczyzna spotkał się w ich mieszkaniu z Tymonem (Patryk Pniewski).

Sonia przekazuje materiał prawnikowi i liczy, że uda się odczytać nr rejestracyjny samochodu Olgierda i w ten sposób do niego dotrzeć. Tymon pod pozorem pomocy dziewczynie zabiera nagranie do znajomego grafika i prosi go, aby tak je przetworzył, by było nieczytelne.

Piotr (Michał Meyer) był na kolejnej rozprawie, w związku z oskarżeniami Sylwii (Kamila Kamińska) wobec niego wszystko jeszcze bardziej się przeciągnie. Tymczasem pani Jola (Aldona Jankowska) wciągnęła się w podglądanie Kuby i Jagódki.

Asia (Katarzyna Grabowska) robi test ciążowy... Dziewczyna zaszła w ciążę?