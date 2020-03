"Zakochani po uszy" odcinek 172. Tymon zbliża się do Soni! Zaciągnie ją do łóżka? [STRESZCZENIE ODCINKA]

Czas na 172. odcinek serialu "Zakochani po uszy". Tymon zbliża się do Soni! Zaciągnie ją do łóżka? Sprawdźcie, co jeszcze wydarzy się w 172. epizodzie "Zakochanych po uszy".

"Zakochani po uszy" odcinek 172. w czwartek, 5.03.2020 o godz. 19:30 w TVN7! - sprawdź program tv W 172. odcinku serialu "Zakochani po uszy" Klaudia została na noc w mieszkaniu Soni i Tymona i nie zamierza na tym poprzestać. Chce zamieszkać razem z nimi, tym bardziej, że nie ma Malwiny. Tymon jest wściekły, a Malwina nie zgadza się na nową lokatorkę. Tymczasem pani Jola i Paula nadal podglądają Kubę i Jagódkę. Przyłapują Kubę na gorącej randce z nieznajomą dziewczyną. Paula jest zazdrosna i dociera do niej, że wciąż go kocha. Żaneta informuje Sonię, że zdecydowała się rozwieść z jej ojcem. Sonia jest w szoku i boi się, jak jej tata zareaguje na taka wiadomość. OGLĄDAJ nowe odcinki serialu "Zakochani po uszy" w ofercie player+ Ania i Bartek maja tego dnia randkę, jednak ich spotkanie niefortunnie się rozpoczyna. Ania przypadkiem atakuje Bartka. Mimo to randka kończy się namiętnym pocałunkiem i seksem. Tymonowi natomiast udaje się zbliżyć do Soni... Chłopakowi uda się zaciągnąć Sonię do łóżka? Zobacz galerię https://facebook.com/serialovetelemagazyn