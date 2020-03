"Zakochani po uszy" odcinek 174. Paula jest nieszczęśliwie zakochana w Kubie! Coraz bliżej ślubu Asi i Piotra? [STRESZCZENIE ODCINKA]

Przed nami 174. odcinek serialu "Zakochani po uszy". Paula jest nieszczęśliwie zakochana w Kubie! Coraz bliżej ślubu Asi i Piotra? Sprawdźcie, co jeszcze wydarzy się w 174. odsłonie "Zakochanych po uszy"!

W 174. odcinku serialu "Zakochani po uszy" Paula (Justyna Ducka) przeżywa nieszczęśliwa miłość do Kuby (Krzysztof Piątkowski) i chciałaby cały czas być przy jego córce, którą pokochała.

Pani Jola (Aldona Jankowska) dowiaduje się o uczuciach wspólniczki i jest tym bardzo poruszona. Radzi Pauli, aby jak najszybciej zapomniała o Kubie i znalazła sobie chłopaka. Postanawia sama się tym zająć i umawia dziewczynę przez aplikacje randkową. Paula jest zachwycona mężczyzną…

Maciek boi się, że jak Asia (Katarzyna Grabowska) urodzi dziecko, to razem z Piotrem (Michał Meyer) oddadzą chłopców im ojcom, albo do domu dziecka. Przejęty tym Piotr proponuje Asi, aby stworzyli formalnie rodzinę i dali chłopcom to samo nazwisko. Asia chce ich adoptować, ale już jako żona Piotra…

Prawnik informuje Sylwię (Kamila Kamińska), że wywalczył dla niej maksymalne obniżenie kary i spędzi w więzieniu tylko półtora roku. Sylwia wpada w szał.